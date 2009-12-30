Януковича на выборах Президента готовы поддержать почти 27% украинцев, Тимошенко - 23,7% -опрос ОО “Новое поколение Украины”

Киев. 24 декабря УНИАН. Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента Украины, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, готовы поддержать 26,9% украинцев, Юлию ТИМОШЕНКО - 23,7%.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, которые презентовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор общественной организации “Новое поколение Украины” Тамара ТУДВАСЕВА.

По ее словам, Сергея ТИГИПКО готовы поддержать 5,3% опрошенных, Арсения ЯЦЕНЮКА - 5,1%, Петра СИМОНЕНКО – 4,2%, Виктора ЮЩЕНКО - 4%, Владимира ЛИТВИНА – 3,6%, Олега ТЯГНИБОКА - 0,6%, Александра МОРОЗА – 0,5%, Людмилу СУПУН – 0,1%.

Остальные кандидаты в Президенты не получили бы ни одного голоса. Против всех проголосовали бы 13,3%, тяжело было ответить на вопрос – 12,7% избирателей.

В голосовании обязательно приняли бы участие 57,1% опрошенных, скорее, да - 21,8%, скорее, нет – 10,1, однозначно нет - 7,9%, тяжело ответить - 3,1%.

На вопрос: “Кто из политиков больше всех замешен в коррупционных делах”, 33,1% респондентов назвали В.ЯНУКОВИЧА, 21,2% - В.ЮЩЕНКО, 10,1% - В.ЛИТВИНА, 9% - А.ЯЦЕНЮКА, 7,8% - Ю.ТИМОШЕНКО, 9,1 – С.ТИГИПКО.

На вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы государство или его правительство возглавлял человек с судимостями за уголовные и аморальные действия”, 5,3% опрошенных ответили “да”, 87,1% - “ни в коем случае”, 7,6% - “мне вые равно”.

На вопрос: “Верите ли Вы тому, что между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и руководителем Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ подписано соглашение о взаимодействии и взаимопомощи на нынешних президентских выборах?”, «верю» ответили 72,1% респондентов, «не верю» - 8,5%, не определились - 19,4%.

В отношении “личностной зрелости” политиков, которые наиболее отвечают “сегодняшним вызовам, которые стоят перед украинской нацией”, больше всего - 42,8% - опрошенных таким политиком считают Ю.ТИМОШЕНКО, 16,1% - В.ЛИТВИНА, 11,1% - С.ТИГИПКО, 11% - А.ЯЦЕНЮКА, 7,2% - В.ЮЩЕНКО.

Телефонный опрос по квотной выборке проводился 22-28 декабря 2009 года. В целом были охвачены 2200 респондентов. Погрешность выборки составляет 2,7%.