Лидер Движения среднего класса призывает Богословскую, Гриценко, Тигипко, Тягнибока и Яценюка выдвинуть единого кандидата
14:02, 30 декабря 2009Последние события
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Киев. 30 декабря. УНИАН. Лидер Движения среднего класса Ярослав МИСЯЦ призывает кандидатов в Президенты Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Сергея ТИГИПКО, Олега ТЯГНИБОКА и Арсения ЯЦЕНЮКА выдвинуть единого кандидата.
Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Я.МИСЯЦ призвал их как представителей среднего класса объединиться и выдвинуть единого кандидата. По его словам, только в таком случае один из кандидатов, защищающих интересы среднего класса, сможет выйти во второй тур президентских выборов.
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