Лидер Движения среднего класса призывает Богословскую, Гриценко, Тигипко, Тягнибока и Яценюка выдвинуть единого кандидата

Киев. 30 декабря. УНИАН. Лидер Движения среднего класса Ярослав МИСЯЦ призывает кандидатов в Президенты Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Сергея ТИГИПКО, Олега ТЯГНИБОКА и Арсения ЯЦЕНЮКА выдвинуть единого кандидата.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Я.МИСЯЦ призвал их как представителей среднего класса объединиться и выдвинуть единого кандидата. По его словам, только в таком случае один из кандидатов, защищающих интересы среднего класса, сможет выйти во второй тур президентских выборов.