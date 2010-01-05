Преподаватели обвиняют правительство в уничтожении политологии и социологии как науки

Киев, 5 января. УНИАН. Доктор политических наук, профессор, председатель Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий БЕБИК считает, что приказ Министерства образования и науки о переводе политологии и социологии из категории обязательных в категорию выборочных учебных дисциплин в учебных заведениях направлен на уничтожение политологии и социологии как науки.

Об этом В.БЕБИК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Правительство Юлии ТИМОШЕНКО руками министра образования ВАКАРЧУКА уничтожает политологию и социологию как науку в Украине. Перевод этих дисциплин из обязательных в выборочные объяснялся тем, что мы идем к Болонскому процессу", - сказал В.БЕБИК.

В то же время, по его словам, в соответствии с Болонской процедурой, выборочные дисциплины вводятся лишь на последних курсах, тогда как в Украине выборочность вводится с первого курса обучения, когда студент еще не может определить, какой предмет ему нужен в обязательном порядке.

В.БЕБИК, основываясь на результатах опроса, проведенного Всеукраинской ассоциацией политических наук, добавил, что такое решение МОН приведет к увеличению уровня безработицы среди преподавателей и научных работников, к снижению уровня общественно-политических знаний у студентов, к снижению уровня научных исследований по политологии и социологии в вузах, а также к снижению уровня популярности специальностей "политология" и "социология" среди абитуриентов.