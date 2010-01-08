Попович призывает Президента не выдвигать ложных обвинений в адрес Тимошенко

Киев. 8 января. УНИАН. Директор Института философии им. Г.Сковороды Национальной академии наук Украины Мирослав ПОПОВИЧ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить выдвигать ложные обвинения в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сказал он на пресс-конференции в УНИАН, об этом говорится в его открытом письме к Президенту Украины.

По словам М.ПОПОВИЧА, сегодня “всем хорошо понятно, что В.ЮЩЕНКО не имеет никаких шансов ни для победы в президентской кампании, ни для выхода во второй тур выборов.

“Главный факт заключается в том, что следующим Президентом Украины может стать или Юлия ТИМОШЕНКО, или Виктор ЯНУКОВИЧ. И выходит так, что Вы, обливая грязью премьер-министра, объективно выступаете на стороне лидера Партии регионов”, - говорится в письме.

По убеждению М.ПОПОВИЧА, унижая Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО “выступает агитатором Виктора ЯНУКОВИЧА”. “Речь идет о том, что Вы, Виктор Андреевич, толкаете Украину в объятия кандидата в президенты с очень сомнительной репутацией”, - сказал М.ПОПОВИЧ.

Он связал возможный успех на президентских выборах В.ЯНУКОВИЧА с потерей Украиной суверенитета. “Или мы будем идти в Европу, или будем свертывать демократические процессы и терять национальный суверенитет”, - считает М.ПОПОВИЧ.

Он напомнил, что в 2004 году Ю.ТИМОШЕНКО “пришла на помощь и, не жалея себя, вела борьбу” за победу на президентских выборах В.ЮЩЕНКО.

Поэтому М.ПОПОВИЧ считает, что “делом чести” для В.ЮЩЕНКО было бы так же поступить по отношению к действующему премьер-министру. “Если же такой вариант для Вас является неприемлемым, то я все же призываю Вас прекратить обливать премьер-министра грязью и выдвигать ложные обвинения в ее адрес, а также сохранить остатки вчерашнего авторитета”, - говорится в письме М.ПОПОВИЧА.