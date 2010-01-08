Эксперты считают малоэффективным намерение Партии регионов устроить в Киеве свой Майдан

Киев. 8 января. УНИАН. Ряд политэкспертов считают малоэффективным намерение Партии регионов устроить в Киеве свой Майдан после первого тура президентских выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили автор кинофильма "Помаранчеве небо" Юрий БУТУСОВ, писатель и публицист Олесь БУЗИНА и политолог Дмитрий ДЖАНГИРОВ.

"Это сербезная ошибка - свозить в Киев людей из других городов. Эта технология - она себя не оправдала. Если есть потребность (в организации Майдана - УНИАН), надо проводить его по месту жительства людей. То, что сейчас планируется, это игра против самих себя... Это - понизить себе (Партии регионов - УНИАН) рейтинг в Киеве", - сказал Ю.БУТУСОВ.

По мнению О.БУЗИНЫ, подобная акция может быть проведена лишь с целью морального удовлетворения приверженцев "регионалов", поскольку во время президентской кампании 2004 года они не смогли "завоевать" столичный Майдан.

"Я не знаю, будет ли такая акция проводиться (я не являюсь членом Партии регионов), но считаю, что она возможна: "регионалам" важно "завоевать" Киев психологически. Но эта акция может быть не тем Майданом. В случае, если они победят (на выборах - УНИАН), это будет их победным концертом. Если же не победят, то, исходя из психологии Партии регионов, они такую акцию вообще не будут проводить", - сказал О.БУЗИНА.

В свою очередь Д.ДЖАНГИРОВ считает, что намерение Партии регионов проводить акции в Киеве после первого тура выборов скорее преследует цель "подавить волю к сопротивлению" у приверженцев Юлии ТИМОШЕНКО. "Я думаю, что в случае большого разрыва (в голосах за Виктора ЯНУКОВИЧА и Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН) это скорее акция, чтобы подавить волю сопротивления у приверженцев ТИМОШЕНКО... Я думаю, что это скорее такая психологическая акция, а не прямое влияние на избирателя", - сказал он.

Отвечая на вопрос, во сколько приблизительно обойдется Партии регионов приезд одного приверженца в столицу, Д.ДЖАНГИРОВ назвал сумму в 100 долларов без учета транспортных расходов.