Кандидаты в президенты не представили избирателям четких планов реализации своих программ - эксперты

Киев. 11 января. УНИАН. Все кандидаты в президенты Украины не представили избирателям четких планов реализации своих программ для осуществления людьми рационального выбора.

Такие выводы исследования хода избирательной кампании в рамках первого этапа проекта при поддержке Фонда "Возрождение" "Избирательный тендер 2010: осознанность выбора, прозрачность участников, ответственность победителя" презентовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор проектов ГИМЦ "Всесвит" Виктор ГАРБАР.

"Кандидаты на высшую государственную должность не смогли изложить свои предложения по решению неотложных проблем государства и общества в виде четких планов, которые предусматривают надежные способы проверки их реализации, и тем самым практически все кандидаты лишили избирателей необходимой для осуществления рационального выбора информации и минимизировали возможности свободного выбора", - сказал он.

Давая оценку хода избирательной кампании, В.ГАРБАР назвал ее "соревнованием публицистов, комментаторов и критиков, не способных предложить обществу четкие, конкретные и экономически обоснованные планы решения неотложных проблем".

По его словам, неготовность, неспособность и нежелание кандидатов к общественному диалогу превратили президентскую гонку в "сплошной любительский концерт художественной самодеятельности воспитателей детсада, устроенный для своих умственно отсталых воспитанников".

Такую мысль поддержал и ведущий научный консультант ВОО "Альянс "Майдан" Виктор ПУШКАР. "Особенность выборов-2010 - минимум информационного влияния и максимум нормативного", - сказал он.

В свою очередь ведущий советник ВОО "Альянс "Майдан" Александр СЕВЕРИН отметил, что "выборы - это национальный тендер проектов решения актуальных общественно-политических проблем, проектов развития общества, где кандидаты - авторы тендерных предложений, а избиратели - тендерная комиссия, которая должна рационально выбрать лучшее предложение".

А поэтому, по его убеждению, кандидаты в президенты "должны представлять собой не набор деклараций, а логическая цепь "проблема - цель - средства достижения цели - необходимые ресурсы - результат". "В другом же случае избиратель является лишь объектом манипуляций", - сказал А.СЕВЕРИН.