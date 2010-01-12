Visa объявляет результаты маркетинговой кампании “С картой Visa/Visa Electron на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010™!”

Объявлены победители национальной маркетинговой кампании “С картой Visa/Visa Electron на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010™!”

Кампанию поддержали 37 банков и 212 торгово-сервисных предприятий по всей Украине

Visa объявила результаты национальной маркетиноговой кампании “С картой Visa/Visa Electron на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010™!”. Кампания проходила в Украине в период с 1 сентября по 31 октября 2009.

Кампания была организована с целью представления глобального партнерство Visa и FIFA, а также стимулирования использования карт Visa для оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса в Украине.

Конечная цель программы — помочь держателям карт Visa/Visa Electron понять, что банковская карта — это удобный и безопасный вид платежа, который позволяет потребителям повысить их финансовую грамотность, а государству получить дополнительные возможности для дальнейшего развития экономики. Платежная карта способствует вовлечению населения в банковскую систему, стимулирует их расходы, способствует выведению денег из серой экономики, таким образом, увеличивая приток денег в банки и давая возможность предоставлять кредиты населению, а также малому и среднему бизнесу.

Согласно правил кампании, все держатели карт Visa, которые использовали карты для оплаты товаров и услуг на сумму от 100 гривен и более в любом предприятии торговли и сервиса Украины в период проведения кампании, участвовали в розыгрыше главного приза — поездки на двоих на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010™ в Южной Африке. Дополнительно разыгрывались и другие ценные призы, среди которых 3 плазменных телевизора Sony. Кроме того, все держатели карт Visa, совершившие покупки по картам в крупнейших торговых центрах и супермаркетах Киева, Днепропетровска, Одессы, Донецка и Харькова, предъявив промоутеру чек, подтверждающий оплату с помощью карты Visa/Visa Electron на сумму 100 гривен и более, участвовали в моментальном розыгрыше призов: футболок, зонтов, сумок для покупок с символикой кампании.

Победители были определены путем случайного выбора среди кодировок транзакций по картам, информацию о которых предоставили банки-участники. Счастливой обладательницей главного приза — поездки на двоих на Чемпионат мира по футболу FIFA 2010™ в Южной Африке, стала Дышленко Татьяна, держатель карты Visa от Правекс банка. Еще 3 обладателей карт Visa, клиенты Universal банка, Альфа банка и OTP банка, получили сертификаты на приобретение плазменных телевизора Sony.

Акцию поддержали 212 торгово-сервисных предприятия, включая крупнейшие торговые центры, супермаркеты, АЗС в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Харькове.

“Visa обладает обширным и успешным опытом оказания спонсорской поддержки главным спортивным мероприятиям, таким как Олимпийские игры и Чемпионат мира по регби. В Visa мы на личной опыте знаем, насколько ценной может быть спонсорская поддержка для развития бизнеса компании на благо наших клиентов – банков, предприятий торговли и сервиса и, конечно, держателей карт Visa по всему миру, — отметила Светлана Георбелидзе, глава представительства Visa в Украине. — Чемпионат мира по футболу FIFA 2010™ в Южной Африке станет для Visa первым чемпионатом в рамках глобального спонсорства FIFA. Мы рады предложить держателям карт Visa уникальную возможность разделить с нами этот успех, приняв участие в национальной маркетинговой кампании Visa, и еще раз продемонстрировать, что карта Visa — это не просто надежный партнер, который каждый день делает жизнь держателей карт легче и комфортней; карта Visa также может стать счастливым билетом на одно из самых грандиозных и популярных спортивных событий — Чемпионат мира по футболу FIFA 2010™”.

В акции Visa также приняли участие 37 украинских банков: Агрокомбанк, Альфа банк, Актив банк, Банк Киевская Русь, БТА, Брокбизнесбанк, БМ банк Государственный экспортно-импортный банк Украины, Дельта банк, Диамант банк, Донгобанк, Златобанк, VAB, ВТБ, банк “Капитал”, банк Крещатик, Кредитпромбанк, ОТР банк, Ощадбанк, банк Пивденный, Правекс банк, ПриватБанк, ПУМБ, Сбербанк (Россия), SEB банк, Swedbank, Райффайзен банк Аваль, Родовид банк, Universal банк, Укрсиббанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, банк Финансы и Кредит, банк Форум, банк Credit West, Home Credit банк, Erste банк.

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Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты.

Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua

Пресс-служба Visa Inc. в Украине

Анна Сердюк

The Willard Group

+380 (50) 331 34 76

anna.serdyuk@twg.com