ТИНА КАРОЛЬ СНЯЛА НОВЫЙ КЛИП

ПРЕМЕЬРА КЛИПА ТИНЫ КАРОЛЬ ПРОЙДЕТ В ИНЕРНЕТЕ

Украинская певица Тина Кароль завершила работу над новым видео на песню «Шиншилла», премьера которого запланирована через несколько дней, одновременно на телевидении, радио и в интернете.

К съемкам новой видеоработы певица приступила сразу же после Нового года, режиссером клипа выступил Сергей Солодкий, известный уже по работам с Тиной на песни «Не бойся» и «Radio Baby»

Съемки проходили в Киеве и заняли всего десять часов. Правда, необычным остается тот факт, что снимали новое видео ночью. «Дело в том, что было принято решение отказаться от темы мехов, но все-таки название песни подразумевает под собой присутствие в кадре шиншилл, - говорит режиссер клипа Сергей Солодкий. – Как оказалось, эти зверьки днем спят, и активничают только ночью. Так как шиншиллы практически весь клип присутствуют в кадре, работа над видео началась поздним вечером и продлилась до утра»

Тина Кароль появляется в новом видео в брючном костюме: в болеро от Victor&Rolf и брюках от Daniella Callcatera. Образ певицы дополняют бриллиантовые серьги и браслет с вкраплением флуоресцентных камней.

Стоит отметить, что сам клип выдержан в черно-белых тонах и в стиле минимализма, в отличие от предыдущей работы певицы было принято решение отказаться от каких-либо масштабных декораций. «Идея клипа проста: есть только Тина и ее песня. Все видео построено на певице, ее актерской игре и шарме. Ничего не должно отвлекать внимание зрителей», - объясняет идею видео режиссер.

Правда, Кароль не изменяет себе и на протяжении всего клипа зажигательно танцует с балетом. Изюминкой видео также стали гигантские буквы – текст песни интересно обыгран в стиле караоке, слова нового хита певицы постоянно мелькают на экране, появляясь в одном ритме с танцем.

Кстати, героинь нового видео певицы – шиншилл пришлось приобрести и теперь они живут у Кароль дома. «Одна из них очень редкого окраса, она черная. И, кстати, самая резвая, - делится певица. – После съемок мы забрали зверьков домой, так что теперь в нашей семье пополнение», - с юмором говорит Тина.

Презентация клипа и песни состоится в один день: телепремьера нового клипа запланирована на канале М1, а «Русское Радио» по традиции презентует саму песню. Также состоится интернет-премьера на национальном интернет-портале "УКРНЕТ", где специально по этому случаю будет открыт Официальный видеоканал певицы (http://play.ukr.net/TinaKarol)

Отметим, что «Шиншилла» стала третим синглом нового альбома Тины Кароль.

Напомним также, что последний альбом певицы «Полюс притяжения» получил статус «платинового». Выход новой пластинки Тины Кароль запланирован на эту осень.