«Ариана» без согласования с судовладельцем не могла изменить курс следования – моряки судна

Киев. 12 января. УНИАН. Без согласования с судовладельцем балкер «Ариана» не мог изменить свой курс следования.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали моряки судна.

«Мы шли рекомендованным курсом», – сказал старший помощник капитана «Арианы» Сергей ЛУПАЧОВ, отвечая на вопрос журналистов, могла ли команда судна, пытаясь избежать пиратского захвата, частично изменить курс следования.

Он отметил, что «Ариана» выдерживала максимально возможную дистанцию от побережья, вблизи которого можно было ожидать нападения пиратов. При этом С.ЛУПАЧОВ добавил, что курс следования корабля необходимо согласовывать с судовладельцем. «Без согласования с судовладельцем курс менять нельзя», – сказал он.

Моряки и их родственники, присутствовавшие на пресс-конференции, выразили благодарность всем, кто помогал освобождать моряков из плена. В частности, они поблагодарили сотрудников украинских консульских служб, Министерства иностранных дел во главе с Петром ПОРОШЕНКО, работников Службы внешней разведки, кандидата в президенты Сергея ТИГИПКО и депутата одесского горсовета Светлану ФАБРИКАНТ.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2008 года экипаж судна "Ариана" в составе 24 граждан Украины был освобожден после 8 месяцев пребывания в плену у сомалийских пиратов.

6 января моряки прибыли в Одессу из аэропорта города Салала (Султанат Оман).