Супрун намерена обратиться к ЕС относительно предоставления помощи для введения в Украине системы электронного голосования

Киев. 12 января. УНИАН. Кандидат на пост Президента Украины от Народно-демократической партии Людмила СУПРУН намерена обратиться к Европейскому Союзу относительно предоставления консультаций и финансовой помощи для введения в Украине системы электронного голосования.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

“Как кандидат в президенты Украины я готовлю обращение к ЕС относительно немедленного предоставления консультаций и финансовой помощи для введения системы электронного голосования по примеру ЕС”, - сказала она. По убеждению Л.СУПРУН, это поможет провести в Украине честные выборы и снизит расходы на их проведение до 80%.

Л.СУПРУН считает, что ввести такую систему “очень просто”. “Лежит электронная книжечка, избиратель подходит в кабинке для голосования, нажимает пальцем напротив того кандидата, за которого хочет проголосовать. Все, голос человека учтен”, - объяснила она.

По мнению кандидата в президенты, это также просто урегулировать законодательно: “Собирается Верховная Рада, она пытается ликвидировать по предложению некоторых депутатов пробелы в законе. Думаю, что они могут и не успеть этого сделать, и не захотеть этого сделать политически, но есть такой хороший способ работать с Украиной - это позиция Европейского Союза”.

Л.СУПРУН также сообщила, что на нынешних выборах Народно-демократическая партия открыла колл-центр по номеру 4488. Тот, кто готов поддержать Л.СУПРУН как кандидата в президенты, может по этому номеру отправить SMS-сообщение с паролем “за Супрун”.

Как считает Л.СУПРУН, на нынешних президентских выборах готовятся разнообразные технологии фальсификаций. В частности, по ее словам, в Украину завезено около 1 млн. ручек с исчезающими чернилами.