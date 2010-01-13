Определены все лауреаты четырнадцатой общенациональной программы «Человек года-2009»

12 января 2010 года подведены окончательные итоги экспертного определения претендентов на присуждение титула «ЧЕЛОВЕК ГОДА» за 2009 год. Лауреатами в 17 профессиональных номинациях признаны лучшие представители региональной, предпринимательской, финансовой, медийной и гуманитарной сфер деятельности, которые достигли в 2009 г ., по мнению многочисленных экспертов, наиболее весомых успехов в своей профессиональной деятельности.

В экспертном определении претендентов на присуждение лауреатских званий общенациональной программы «Человек года – 2009» принимали участие свыше 800 экспертов, делегированных более чем 200 организациями (с полным перечнем экспертных организаций можно ознакомиться на сайте www.ludinaroku.com.ua)

Торжественная церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2009»состоится 20 марта 2010 года в 16-00 в Национальном Дворце Искусств «УКРАИНА».

Прямую трансляцию в сети Internet осуществляют компания «ЛАКИ НЕТ» и информационное агентство «РБК-Украина».

ЛАУРЕАТЫ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2009»:

(подаются в алфавитном порядке)

1. «Региональный лидер года»

Нефедов Александр (Председатель Запорожского облсовета)

Романова Наталия (Председатель Черниговского облсовета)

Романюк Николай (Председатель Волынской облгосадминистрации)

2. «Мэр года»

Даниленко Андрей (Мэр г. Евпатория)

Добкин Михаил (Мэр г. Харьков)

Матковский Андрей (Мэр г. Полтава)

3. «Промышленник года»

Власов Геннадий (Генеральный директор ОАО «Авдеевский коксохимический завод»)

Поташник Семен (Генеральный директор ОАО «Укргидроэнерго»)

Субботин Виктор (Генеральный директор ОАО «Турбоатом»)

Фурман Александр (Председатель правления ЗАО «Запорожский железорудный комбинат»)

4. «Предприниматель года»

Антонов Виталий (Председатель Наблюдательного Совета ПАО «Концерн Галнефтегаз»)

Живицкий Олег (Генеральный директор ООО «Солстрой»)

Обух Юрий (Генеральный директор ЗАО «РУУККИ Украина»)

5. «Менеджер года»

Доровской Александр (Генеральный директор ООО «Фармацевтическая Компания «Здоровье»)

Скоцик Виталий (Генеральный директор ООО «Амако»)

Сухоруков Алексей (Генеральный директор ООО «Тект - Капитал»)

6. «Финансист года»

Гулей Анатолий (Председатель правления «Ощадбанк»)

Мороховский Вадим (Председатель правления АБ «Пивденный»)

Пушкарев Вадим (Председатель правления «ВТБ Банк»)

7. «Лидер страхового рынка года»

Загребной Вадим (Председатель правления СК «Брокбизнес»)

Непочатова Лариса (Президент АСО «Бусин»)

Спилка Олег (Председатель Наблюдательного Совета НАСК «Оранта»)

8. «Национальная торговая марка года»

ТМ «КОНТИ»

ТМ «СПОРТМАСТЕР»

ТМ «ФАЛБИ»

9. «Инвестиция года»

Инвестиционные проекты ОАО «Энергомашспецсталь» (г.Краматорск)

Инвестиционные проекты ООО СП «Нибулон» (г. Николаев)

Инвестиционные проекты ППП «Сириус» (Черкасская обл.)

10. «Аграрий года»

Бахматюк Олег (Почетный председатель ООО «Агрохолдинг «Авангард»)

Головко Виталий (Генеральный директор ООО «Агрофирма «Обрий»)

Гордий Николай (Директор КСП «Уманский тепличный комбинат»)

11. «Журналист года в области электронных СМИ»

Киселев Евгений (Телеканал «Интер»)

Литвиненко Юлия (Телеканал «Интер»)

Мосийчук Наталия (Телеканал «1+1»)

12. «Журнал года»

Журнал «Главред»

Журнал «Публичные люди»

Журнал «Український тиждень»

13. «Деятель искусств года»

Басалаева Евгения (Народная артистка Украины, пианистка)

Дяченко Марина и Сергей (писатели)

Ройтбурд Александр (художник - трансавангардист)

14. «Дизайнер одежды года»

Гапчук Александр (Alexandr Gapchuk Fashion Design Studio)

Тан Андре (Студия дизайнера Andre Tan)

Шаховская Екатерина (Дом моды Stella Shakhovskaya)

15. «Спортсмен года»

Зантарая Георгий (Чемпион Мира 2009 г . по дзюдо)

Ломаченко Василий (Чемпион Мира 2009 г . по боксу)

Харлан Ольга (Чемпионка Европы 2009г. по фехтованию в индивидуальных соревнованиях и Чемпионка Мира и Европы по фехтованию в командных соревнованиях)

16. «Меценат года»

Азаров Андрей (Основатель Благотворительного фонда Андрея Азарова)

Золотарева Елена (Президент Международного Арт-центра «Меценат»)

Прутник Эдуард (Председатель правления международного фонда «Единый мир»)

17. «Новая генерация года»

Бережная Ирина (Народный депутат Украины)

Волокитин Артем (Победитель Премии современного искусства PinchukArtCentre)

Симонова Ксения (Победительница I Всеукраинского конкурса «Україна має талант»)

В лауреатском перечне четырнадцатой общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2009» представлены 14 регионов Украины: АР Крым, Волынская обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Запорожская обл., г. Киев, Киевская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Черкасская обл., Черниговская обл.

Обладателями международных и специальных премий Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года - 2009» стали:

Чжоу Ли - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине - международная премия в области дипломатии;

Величко Валентин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине - международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной;

Басков Николай – Народный артист Украины, Народный артист России - международная премия в области культуры и искусства;

Морозов Александр – Народный артист Украины, Народный артист России, Народный артист Молдовы - международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины;

Федорычев Алексей – Президент Группы компаний «Федкоминвест» - специальная премия за значительный вклад в развитие социального предпринимательства в Украине;

Жванецкий Михаил – Народный артист Украины, Заслуженный деятель искусств России - специальная премия за выдающиеся заслуги;

Масляков Александр – Президент Международного союза КВН, Президент телевизионного творческого объединения «АМиК» - специальная премия за выдающиеся заслуги.

Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» с большой благодарностью отмечает компании и организации, которые на данном этапе стали деловыми и информационными партнерами программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2009»:

Группа компаний «ИСТИЛ»-Эксклюзивный Спонсор

Торговая марка «ПЕРША ГІЛЬДІЯ. Перша Гільдія вшановує перших!»-Генеральный Спонсор

Группа компаний «ВИННЕР» в Украине - Главный Спонсор

ООО «Союзпроминвестдонбас»-Официальный Спонсор

«Онур Подряды Транспортировка и Торговля Лтд»-Официальный Спонсор

Украинский туроператор «ИДРИСКА ТУР» - Главный туристический Партнер

Страховая компания «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»-Главный Страховщик Программы

Информационное агентство «РБК-УКРАИНА»-Генеральный медиа партнер Программы

Клиника «БОРИС»-Официальный медицинский партнер Программы

Юридическая фирма «ЛАВРИНОВИЧ И ПАРТНЕРЫ»-Официальный юридический партнер

Сеть ресторанов «МИРОВАЯ КАРТА»-Официальный партнер Программы

Интернет-провайдер «ЛАКИ НЕТ»-Генеральный Интернет партнер

Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ»-Спонсор номинации «Кумир украинцев», официальный информационный партнер

«КИЕВСКИЙ МЕДИА ХОЛДИНГ»-Генеральный информационный партнер Программы

Медиа холдинг «100%»-Главный деловой партнер

Украинский бизнеc-канал «UBC»-Главный медийный Партнер

Спутниковое телевидение «ПОВЕРХНОСТЬ +»-Главный телевизионный партнер

Телеканал «СПОРТ - 1»-Официальный информационный партнер

Телеканал «СПОРТ - 2»-Официальный информационный партнер

Телеканал «O-TV»-Официальный информационный партнер

Телеканал «MAXXI-TV»-Официальный информационный партнер

Телеканал «ОНТ»-Официальный информационный партнер

Телеканал «РЕНОМЕ»-Официальный информационный партнер

Новостийный канал «News One»-Информационный Партнер

Телеканал «Real Estate-TV»-Информационный Партнер

Развлекательный канал «М-ТВ»-Информационный Партнер

«24 канал»-Информационный Партнер

ТРК «SIMON»-Информационный Партнер

Первый развлекательный канал «PRО ВСЕ»-Информационный Партнер

Телеканал «КРТ»-Официальный Информационный Партнер

Спа-центр «SOUL SPA CLUB»-Имидж – партнер Программы

Салон красоты «DESSANGE»-Изысканный партнер Программы

Авиакомпания «АЭРОСВИТ УКРАИНСКИЕ АВИАЛИНИИ»-Генеральный авиаперевозчик

Отель «ДНЕПР»-Официальный отель Торжественной церемонии

Бутик-отель «РИВЬЕРА»-Отельер церемонии

Информационное агентство «ЛИГАБИзнесИнформ»-Эксклюзивный интернет партнер

Рекламное агентство «AES AGENCY»-Медиа партнер Программы

Рекламное агентство «MSG»-Официальный медиа партнер Программы

Сеть ресторанов «Pees Boy Club»-Официальный партнер Программы

Корпорация «ДИО» -Медиа партнер Программы

Кинотеатр «УКРАИНА»-Официальный партнер Программы

Компания «ТАКІ СПРАВИ»-Полиграфический партнер Программы

«WELLNESS CLUB LEONARDO»-Официальный партнер Программы

Радио «КИЕВ»-Официальный информационный партнер

Информационное агентство «УНИАН»-Официальный информационный партнер

«The Leading Hotels of the World»-Специальный Партнер

Отель «Fouquet`s Barriere»-Спонсор наградного и призового фонда

Отель «Gstaad Palace»-Спонсор наградного и призового фонда

Отель «Grand Resort Bad Ragaz»-Спонсор наградного и призового фонда

Отель «Majestic Barriere»-Спонсор Специального эксклюзивного приза

«palmira palace»-Спонсор наградного и призового фонда

ТМ «КАРМЕН»-Спонсор наградного и призового фонда

Салон «НОВЫЙ ЭРМИТАЖ»-Спонсор наградного и призового фонда

ТМ «ARBER»-Спонсор наградного и призового фонда

Студия красоты «EDEN MATIN» -Спонсор наградного и призового фонда

Спа салон «ЭЛЕКСИР – СПА»-Спонсор наградного и призового фонда

ТМ «BRELIL»-Спонсор наградного и призового фонда

ТМ «КАРЛО ПАЗОЛИНИ»-Спонсор наградного и призового фонда

ТМ «SANDORA»-Партнер церемонии

Концерн «ПАННА»-Официальный партнер Торжественной церемонии

Модельное агентство «КАРИН»-Моделинг Торжественной церемонии

Студия стиля «TERRA VIVA»-Официальный партнер Торжественной церемонии

Концерн «МИХАИЛ ВОРОНИН. ВЕНА-ПАРИЖ»-Официальный партнер Торжественной церемонии

Модный дом Дианы ДорожкИноЙ- Официальный партнер Торжественной церемонии

ТМ «Stella Shahovskaya»-Официальный партнер Торжественной церемонии

Дом моды MAXIMA-Официальный партнер Торжественной церемонии

ДЕРКАЧ Светлана-Режиссура и постановка Торжественной церемонии

Компания «ГАГАРИН МЕДИА»-Декорации и дизайн сцены Торжественной церемонии

Компания «ТЕХНОЛОГИЯ ВИЖН»-Компьютерный дизайн Торжественной церемонии

Фирма «ФЕЕРИЯ»-Сценический свет Торжественной церемонии

Фирма «ЭКТА»-Технический партнер Торжественной церемонии

Украинская федерация работников негосударственных служб безопасности -Официальный партнер по вопросам безопасности

«Василий Костицкий и партнеры»-Официальный партнер

НПАО «ЭТМА»-Официальный изготовитель наградной атрибутики

Радио « Алла » -Официальный информационный партнер

Радио «Европа Плюс» -Официальный информационный партнер

Радио «Динамо» -Официальный информационный партнер

«Авторадио» -Официальный информационный партнер

Радио «Джем ФМ» -Официальный информационный партнер

Радио «Ретро FM » -Официальный информационный партнер

Информационное агентство «ИНТЕРФАКС-УКРАИНА»-Официальное информационное агентство

Информационное агентство «УКРИНФОРМ»-Официальное информационное агентство

Информационное агентство «УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ»-Официальное информационное агентство

Газета «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»-Официальный информационный партнер

Газета «КОМАНДА»-Официальный информационный партнер

Газета «НОВАЯ»-Официальный информационный партнер

Газета «ИЗВЕСТИЯ В УКРАИНЕ»-Официальный информационный партнер

Газета «СПОРТ-ЭКСПРЕСС В УКРАИНЕ»-Официальный информационный партнер

Газета «ВЕЧЕРНИЕ ВЕСТИ»-Официальный информационный партнер

Газета «ПРАВДА УКРАИНЫ»-Официальный информационный партнер

Газета «КИЕВСКАЯ ПРАВДА»-Официальный информационный партнер

Газета «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ»-Официальный информационный партнер

Газета «БОЛЕЛЬЩИК»-Официальный информационный партнер

Газета «УКРАИНСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»-Официальный информационный партнер

Газета «УКРАИНА BUSINESS РЕВЮ»-Официальный информационный партнер

Газета «ЗдоровЬЕ УкраИнЫ»-Официальный информационный партнер

Газета «ИТОГИ НЕДЕЛИ»-Официальный информационный партнер

Газета «Я»-Официальный информационный партнер

Газета «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ»-Официальный информационный партнер

Журнал «ФОКУС»-Официальный информационный партнер

Журнал «ДЕНЬГИ.ua»-Официальный информационный партнер

Журнал «ГЛАВРЕД»-Официальный информационный партнер

Журнал «ПРОФИЛЬ»-Официальный информационный партнер

Журнал «АРХИДЕЯ »-Официальный информационный партнер

Журнал «ДЕЛОВОЕ ИЗДАНИЕ 100%»-Официальный информационный партнер

Журнал «BOSS. Only for leaders»-Официальный информационный партнер

Журнал «МОДНЫЙ МАНДАРИН»-Официальный информационный партнер

Журнал «ДНК»-Официальный информационный партнер

Журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ»-Официальный информационный партнер

Журнал «WELCOME TO UKRAINE»-Официальный информационный партнер

Журнал «МИР ОТДЫХА»-Официальный информационный партнер

Журнал «ТУР ЛАВКА»-Официальный информационный партнер

Журнал «TRAVEL NEWS»-Официальный информационный партнер

«Зверни увагу з Тетяною Рамус»-Официальный информационный партнер

Интернет-холдинг «ОБОЗ.UA»-Главный Интернет партнер

Интернет-портал «Український Портал»-Официальный Интернет партнер

Интернет-портал «MIGNEWS.COM.UA»-Официальный Интернет партнер

Интернет-издание «Daily UA»-Официальный Интернет партнер

Интернет-издание «from-ua»-Официальный Интернет партнер

Интернет-издание «E-NEWS»-Официальный Интернет партнер

Интернет-телевидение и портал «INTV»-Официальный Интернет партнер

Интернет-портал «24.ua»-Официальный Интернет партнер

Интернет-портал «GLAVRED.INFO» -Официальный