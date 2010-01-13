Новосозданная организация «Народные финансы» намерена инициировать изменения в Конституцию в части финансовой политики

Киев. 13 января. УНИАН. Новосозданная общественная организация «Народные финансы» намерена инициировать внесение изменений в Конституцию в части финансовой политики.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления организации Владимир ЛАНОВОЙ.

По словам почетного президента «Народных финансов» Александра САВЧЕНКА, цель организации состоит в перестройке финансовой и банковской систем в Украине.

«Украина – уникальная страна, где тотальный дефицит элементов гражданского общества», – считает он.

По словам А.САВЧЕНКО, общество сегодня вплотную приблизилось к необходимости изменения Конституции, однако авторами ее нового варианта должны стать не отдельные политики, заявляющие о том, что они написали свой закон, а граждане Украины, которые пропишут защиту своих прав и интересов. Кроме того, отметил А.САВЧЕНКО, в Конституции не урегулирован вопрос о том, что делать в случае непринятия бюджета.

По мнению В.ЛАНОВОГО, в украинской кредитно-денежной политике нарушены базовые экономические законы. «Сегодня нет ориентиров для развития денежной политики на 2010 год… Мы не знаем, какой у нас бюджет, мы не знаем, как он будет финансироваться, какой будет дефицит бюджета… У нас нет финансовой политики в государстве», – считает эксперт.

Он утверждает, что система распределения денежной эмиссии, которая используется в Украине, работает не в интересах простых граждан. «Нет публичности финансов, которыми являются деньги НБУ, бюджетные, другие государственные средства», – сказал В.ЛАНОВОЙ.

По его словам, организация «Народные финансы» намерена проводить дискуссии по данному вопросу на профессиональном уровне. «Наше задание – квалифицированное информирование общественности о том, что происходит на финансовом рынке, мониторинг состояния рынков, организация публичных дискуссий, внесение изменений в законодательство, инициирование изменений в проект новой Конституции», – подчеркнул В.ЛАНОВОЙ.

Кроме того, организация намерена предоставлять консультационную помощь финансовым организациям, предприятиям, кредиторам и вкладчикам относительно того, как восстановить их право собственности. «Мы также надеемся на сотрудничество с международными организациями», – подчеркнул председатель правления «Народных финансов».

«Мы создали совет, который формирует нашу стратегию, планы и организационные мероприятия и в который входят экономисты, финансисты, в том числе народные депутаты из разных фракций, с помощью которых будем вносить законопроекты», – отметил В.ЛАНОВОЙ.

Финансируется организация пока что за счет взносов ее членов. «Мы надеемся, что сможем привлечь заинтересованных людей, спонсоров. Пока на нашем счету 2000 грн. Надеемся на международные гранты», – сказал председатель правления организации.

Справка УНИАН. 15 сентября 2009 года заместитель министра финансов Украины Александр САВЧЕНКО по собственному желанию был уволен с должности заместителя председателя Национального банка Украины.

А.САВЧЕНКО подал в отставку 11 сентября, по его словам, «в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению количества неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения».