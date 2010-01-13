Работники «Полтаванефтегазгеологии» намерены с 15 января бессрочно пикетировать Кабмин, требуя сохранить предприятие

Киев. 13 января. УНИАН. Работники дочернего предприятия НАК «Надра Украины» - «Полтаванефтегазгеология» намерены с 15 января начать бессрочное пикетирование здания Кабинета министров Украины, требуя не ликвидировать предприятие и выплатить долги по заработной плате.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил Виктор КОЛБАНЦЕВ, адвокат, председатель Киевского отделения ВОО «Общественный контроль», которая поддержала работников «Полтаванефтегазгеологии» и присоединится к пикетчикам.

«Трудовой коллектив решил проводить бессрочное пикетирование Кабинета министров с 15 числа», - сказал он.

Как отметил в свою очередь руководитель ДП «Полтаванефтегазгеология» Геннадий СИКАЛОВ, пойти на крайние меры работников вынудило беззаконие со стороны государственных органов власти.

«Я как руководитель государственного предприятия веду борьбу с государством. Это нонсенс», - сказал он.

По его словам, у предприятия забрали 72 скважины и передали частным структурам.

«72 скважины 1 июля вопреки всем законам перешли на баланс НАК «Надра Украины», и 2 июля часть скважин была передана структурам, близким к депутатам из фракции БЮТ», - заявил Г.СИКАЛОВ.

При этом он добавил, что у предприятия также были забраны лицензии на разработку месторождений. «Осталась одна лицензия и два подряда на бурение…» - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2009 года 280 работников ДП «Полтаванефтегазгеология» объявили бессрочную забастовку, требуя не ликвидировать предприятие и выплатить долги по заработной плате в размере 6,5 млн. грн., накопленные с сентября 2008 года.

В начале ноября 2009 года наблюдательный совет НАК «Надра Украины» принял решение о прекращении деятельности своего дочернего предприятия «Полтаванефтегазгеология» путем его ликвидации.

Решение о ликвидации ДП «Полтаванефтегазгеология» было принято в связи с тем, что данное предприятие в последнее время не проводит никаких поисково-разведочных работ, бурения скважин и имеет большую кредиторскую задолженность и задолженность по заработной плате.

Справка УНИАН. ДП «Полтаванефтегазгеология» специализируется на разведке и опытно-промышленной добыче нефти и газа. Коллектив предприятия насчитывает около 300 человек, в него входят Карловская и Харьковская экспедиции и 4 районных подразделения.