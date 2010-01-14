«Состояние» электронной почты FREEMAIL оценивается в шесть миллионов

Подобное улучшение «демографической» ситуации уже стало нормой для Freemail. В июле 2008 года количество почтовых ящиков исчислялось четырьмя миллионами, ровно через год оно доросло до пяти. Следующий миллион почтовых ящиков, как и ожидалось, присоединился к Freemailвсего лишь за полгода.

Freemail

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Freemail

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С чем же связан такой стремительный рост популярности электронной почты от « УКРНЕТ »? Во-первых, она умеет развивать скорость, которая на сегодня может сравниться разве что с молниеносностью человеческой мысли. Во-вторых,демонстрирует отличную «грузоподъемность»одно письмо (или, точнее сказать, посылка) может весить вплоть до 10 Гб. К тому же, этот почтовый сервис общается на нескольких языках, имеет стойкий иммунитет к спаму и вирусам и даже умеет улыбаться большим количеством смайликов. А главное,это свободная почта , которая ломает любые границы и объединяет людей.

Freemail