Адвокат просит правоохранителей расследовать деятельность организации "Клуб 1000 миллионеров"

Киев. 14 января. УНИАН. Адвокат потерпевших от группы компаний "Кингз Кэпитал" Иван БОДНАРУК просит правоохранительные органы провести расследование деятельности организации "Клуб 1000 миллионеров".

Соответствующее обращение И.БОДНАРУК обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Обращаюсь к руководству СНБО, Генеральной прокуратуре, СБУ, МВД с заявлением о безотлагательной проверке деятельности организации "Клуб 1000 миллионеров", которая действует под сводами церкви "Посольство Божье", идейным руководителем, организатором которой является старший пастор церкви "Посольство Божье" Сандей АДЕЛАДЖА", - говорится в заявлении И.БОДНАРУКА.

В документе адвокат указывает, что готов предоставить правоохранителям документы, аудио, видеоматериалы, которые в законном порядке были переданы ему прихожанами этой церкви, бывшими членами "Клуба".

В частности, по словам И.БОДНАРУКА, в этих материалах содержится информация о том, что организаторы "Клуба 1000 миллионеров" проводили закрытые собрания, на которых призывали членов Клуба, прихожан церкви "ПБ", «вкладывать свои деньги в фонд Клуба; призывали кандидатов и членов этой организации не разглашать сотрудникам СБУ информацию, полученную на этих собраниях; а также обещали тем, кто внесет в фонд Клуба 100 тыс. долларов и больше, "выплачивать 20% сверху".

Кроме того, И.БОДНАРУК указывает, что лидеры и активные члены клуба заявляли, что этой организацией приобретено "68 тысяч га земли крупными объемами в Тернопольской, Луганской, Ивано-Франковской, Черниговской и Киевской областях", а также, что "целью клуба есть желание и необходимость приобрести 40% территории Украины" и т.д.

Как отметил адвокат, в его распоряжении есть показания ряда потерпевших от деятельности клуба, которые, доверившись его лидерам, взяли денежные кредиты под залог своего жилья, передали их членам клуба, но обратно деньги не получили. "На сегодняшний день я готов предоставить намного больше информации правоохранительным органам Украины", - подчеркнул И.БОДНАРУК.

Как сообщал УНИАН, столичная милиция 24 ноября в 2008 г. задержала руководителя ООО «Кингз Кэпитал» Александра БАНДУРЧЕНКО. В конце августа 2009 года суд в Киеве освободил А.БАНДУРЧЕНКО из-под стражи под подписку о невыезде.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Кингз-Кэпитал», выдвинуло обвинение С.АДЕЛАДЖЕ. Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, официально проживающий в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особо крупных размерах.

14 марта 2009 года следователи во второй раз избрали для С.АДЕЛАДЖИ меру пресечения – подписку о невыезде.

Хозяйственный суд Киева 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингз Кэпитал» и открыл ликвидационную процедуру.

28 октября 2009 года С.АДЕЛАДЖИ было выдвинуто обвинение в причастности к еще одной финансовой афере со средствами граждан - с участием ЧП "Грант".

В конце октября 2009 года один из районных судов Киева отказался удовлетворить представление следователя Главного следственного управления столичного главка милиции об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на