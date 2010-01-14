Наблюдатели ENEMO опасаются, что голосование на дому может быть использовано для фальсификации выборов

Киев. 14 января. УНИАН. Международные наблюдатели выявили ряд негативных факторов, которые могут существенно повлиять на проведение честных и прозрачных выборов Президента в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила председатель международной миссии Наблюдения за выборами Президента Украины (ENEMO) Таскин РАХИМБЕК.

В частности, по ее словам, Центральная избирательная комиссия не установила четкой процедуры голосования вне границ участка, голосования за границей и внесения избирателей в список для голосования непосредственно в день выборов. “Таким образом, создаются возможности для злоупотреблений и манипуляций”, - сказала она.

Т.РАХИМБЕК заметила, что ENEMO обеспокоена ситуацией со списками избирателей и тем фактом, что они будут подлежать изменению в день выборов 17 января 2010 года. Кроме того, заметила она, устаревшая информация в списках может привести к многократному голосованию. По ее словам, отсутствие четких установок по этому вопросу этого со стороны ЦИК означает, что по стране будут применяться не одинаковые стандарты. “Кроме того, отсутствие установок от ЦИК относительно мобильного голосования может подвергнуть сомнению всю прозрачность избирательного процесса, поскольку именно этот вид голосования был основным источником фальсификаций в 2004 году”, - сказала Т.РАХИМБЕК.

Кроме того, добавила она, не были предоставлены и специальные инструкции по этому вопросу заграничным избирательным участкам. Она сообщила, что именно поэтому Миссия будет осуществлять наблюдение на 8 заграничных участках.

Т.РАХИМБЕК также заметила, что, по мнению наблюдателей Миссии, невзирая на то, что ЦИК работала достаточно равноудаленно от всех кандидатов, большинство ее решений принималось за закрытыми дверями без присутствия наблюдателей.

Она считает, что задержка с финансированием также мешала работе участковых избирательных комиссий, и выразила сомнение, что они будут готовы к работе и будут эффективными в день выборов.

В свою очередь, координатор долгосрочных наблюдателей Флорин ПОЭНАРУ заметил, что из-за финансовых трудностей большинство УИК начали свою работу с задержкой. Кроме того, добавил он, было установлено, что кандидаты низкого ранга имеют трудности с соответствующим назначением большого количества членов ОИК и УИК во всех областях страны. “Принцип квоты при назначении членов комиссии, установленный законом о выборах, не был соблюден”, - сказал он. Ф.ПОЭНАРУ также заметил, что Миссию тревожит неготовность ряда УИК к дню выборов.

Что касается голосования на дому, то, по его словам, долгосрочные наблюдатели Миссии будут проверять влияние этого решения на ход избирательного процесса. “Но уже замечено, что члены УИК и ОИК не знают, каких именно процедур нужно придерживаться. Хотя еще не поступали очень многие запросы на голосование на дому, мы ожидаем, что в следующие несколько дней это количество увеличится, и будет путаница”, - сказал Ф.ПОЭНАРУ.