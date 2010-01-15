Наиболее актуальными для жителей Донбасса являются проблемы социально-экономического характера - исследование

Киев. 15 января. УНИАН. Наиболее актуальными для жителей Донбасского региона являются проблемы социально-экономического характера.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленного на пресс-конференции в УНИАН директором Центра социальных технологий «Социополис» Сергеем ПАНЧЕНКО и директором Агентства моделирования ситуаций Виталием БАЛОЙ.

В частности, низкий уровень зарплат и пенсий отметили 55,2% респондентов, безработицу - 44,8%, рост цен - 33,9%.

Наболевшими для жителей Донбасса являются также низкий уровень медицинского обслуживания (21,7%), коррупция (17%), высокий уровень преступности (11,8%).

По словам С.ПАНЧЕНКО, политические проблемы волнуют население Донбасского региона значительно меньше. Единственная проблема политического характера, которую назвали более 10% респондентов, - недееспособность Верховной Рады Украины (27,6%).

С.ПАНЧЕНКО также отметил низкий уровень актуальности для опрошенных жителей Донбасса активно муссируемых отдельными политическими силами проблем, в частности, языковой вопрос отметили в числе наиболее острых только 6,3% респондентов, использование региона в качестве сырьевого придатка 7,5%.

В целом восприятие наиболее актуальных социально-экономических и социально-политических проблем жителями Донецкой и Луганской областей как двух составляющих Донбасского региона является весьма схожим.

Так, например, проблема низкого уровня зарплат и пенсий в обеих областях была отмечена практически одинаковым количеством респондентов (52,3% и 55,2% соответственно).

Вместе с тем, данные опроса указывают на ряд существенных различий между двумя донбасскими областями. Прежде всего это касается оценки проблем безработицы и роста цен. Безработица является наиболее острой проблемой для жителей Луганской области (57,7% опрошенных). Для жителей Донецкой области уровень актуальности проблемы безработицы значительно меньше, хотя все равно остается высоким - 38,3%. В оценке проблемы роста цен наблюдается противоположная ситуация - для населения Донецкой области эта проблема почти в два раза более актуальна, чем для жителей Луганской области.

Исследование «Оценка жителями Донбасса деятельности центральных и местных властей по состоянию на начало января 2010 года» проводилось Центром социальных технологий «Социополис» в период с 3 по 14 января 2010 года по заказу Агентства моделирования ситуаций.

Объем и погрешность (с вероятностью 0,99) выборки на уровне массива составили 1605 респондентов и 2,5% соответственно.