Большинство жителей Донбасса считают, что Партия регионов больше других политсил защищает интересы региона в ВР - опрос

Киев. 15 января. УНИАН. Большинство опрошенных жителей Донбасса (54,1%) считают, что Партия регионов больше других политических сил защищает интересы региона в Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, представленного на пресс-конференции в УНИАН заместителем директора Агентства моделирования ситуаций Алексеем ГОЛОБУЦКИМ.

Достаточно большое количество респондентов (почти 18%) считает, что об интересах Донбасса не заботится ни одна из политических сил, представленных в Верховной Раде.

По мнению 12,3%, интересы региона больше защищает Блок Юлии Тимошенко, 4,6% - КПУ,1,4% - Блок Литвина.

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, различия между Донецкой и Луганской областями в данном вопросе состоят в относительно большой поддержке в Донецкой области Партии регионов, а в Луганской - Блока Юлии Тимошенко и КПУ.

Кроме того, в Донецкой области выше доля тех, кто считает, что о проблемах Донбасса не заботится ни одна из политических сил, представленных в Верховной Раде.

А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в первой половине декабря 2009 года, было зафиксировано некоторое уменьшение поддержки респондентами в данном вопросе Партии регионов и двукратное увеличение поддержки Блока Юлии Тимошенко (с 6% до 12,3%). Также несколько возрос уровень поддержки Блока Литвина и КПУ.

По словам директора Агентства моделирования ситуаций Виталия БАЛЫ, социологическое исследование также показало, что максимальный уровень поддержки жителями Донбасса работы отдельного органа власти составляет лишь 10,5%, а минимальный уровень «неподдерки» - 48,1%.

На фоне общей неудовлетворительной оценки наблюдаются определенные различия в восприятии жителями Донбасса работы отдельных органов власти.

Абсолютным лидером «неподдержки» в Донбасском регионе является Президент Украины, деятельность которого поддерживают лишь 13% опрошенных, а неподдерживают почти 80%. Кроме того, крайне низким доверием населения Донбасса пользуются также Верховная Рада и судебная система. Среди органов центральной власти наибольшую относительную поддержку имеет Кабинет министров Украины (его действия поддерживают почти 8% респондентов), а «лидером» симпатий среди всех основных властных институтов являются органы местного самоуправления (10,5%).

Исследование «Оценка жителями Донбасса деятельности центральных и местных властей по состоянию на начало января 2010 года» проведено Центром социальных технологий «Социополис» в период с 3 по 14 января 2010 года по заказу Агентства моделирования ситуаций.

Объем и погрешность (с вероятностью 0,99) выборки на уровне массива составляет 1605 респондентов и 2,5% соответственно.