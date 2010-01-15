«Состояние» электронной почты FREEMAIL оценивается в шесть миллионов

Число зарегистрированных почтовых ящиков электронной FREEMAIL превысило шесть миллионов.

Подобное улучшение «демографической» ситуации уже стало нормой для FREEMAIL. В июле 2008 года количество почтовых ящиков исчислялось четырьмя миллионами, ровно через год оно доросло до пяти. Следующий миллион почтовых ящиков, как и ожидалось, присоединился к FREEMAIL всего лишь за полгода.

С чем же связан такой стремительный рост популярности электронной почты от «УКРНЕТ»? Во-первых, она умеет развивать скорость, которая на сегодня может сравниться разве что с молниеносностью человеческой мысли. Во-вторых, FREEMAIL демонстрирует отличную «грузоподъемность»: одно письмо (или, точнее сказать, посылка) может весить вплоть до 10 Гб. К тому же, этот почтовый сервис общается на нескольких языках, имеет стойкий иммунитет к спаму и вирусам и даже умеет улыбаться большим количеством смайликов. А главное, FREEMAIL – это свободная почта, которая ломает любые границы и объединяет людей.

В 2009 году электронная почта FREEMAIL в третий раз стала «Украинской электронной почтой года» и многое освоила: появилась версия для мобильных браузеров, модернизировалась техника защиты от спама и спамерских бонетов. Не отставала в своей эволюции и виртуальная флешка e-Disk, которая дала возможность своим пользователям скачивать множество файлов одним кликом и делиться ими с другими пользователями.