В КИУ побаиваются, что значительную угрозу выборам будет составлять включение избирателей в списки в день голосования

Киев. 15 января. УНИАН. Самой большой угрозой честности выборов является норма в законе и противоречивые решения Центральной избирательной комиссии по включению в списки избирателей в день голосования участковой избирательной комиссией.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, КИУ, исходя из норм закона о выборах Президента Украины, настаивает на том, что внесение избирателя в список для голосования в день выборов возможно исключительно по решению суда. В то же время, добавил он, отдельные члены ЦИК и члены окружных избирательных комиссий от некоторых кандидатов, в частности представители Партии регионов, обязывают членов УИК включать избирателей в списки собственным решением. Кроме того, отметил А.ЧЕРНЕНКО, КИУ на своем сайте разместил памятку членам комиссий о том, что нельзя включать избирателей в список без решения суда. По его словам, сразу после этого в КИУ позвонили по телефону из штаба Партии регионов с требованием снять эту памятку и не вводить людей в заблуждение.

А.ЧЕРНЕНКО отметил, что неурегулированность этого вопроса “еще больше запутывает избирательные комиссии, может привести к конфликтам и недоразумениям в день голосования и неправомерного или кратного включения граждан в списки избирателей”.

Проблемой, по его словам, может стать и голосование избирателя по месту нахождения по состоянию здоровья. А.ЧЕРНЕНКО напомнил, что в связи с несовершенным законодательством для такого голосования избирателю достаточно написать заявление без предоставления подтверждающего документа. По его словам, поскольку голосование за пределами помещения избирательного участка очень тяжело проконтролировать, то на этом этапе возможны злоупотребления. Он отметил, что по состоянию на 15 января 2010 года общее количество заявлений о таком голосовании не вызывает особенной обеспокоенности, но КИУ фиксировал деятельность штабов, направленную на значительное увеличение таких заявлений в последний, предусмотренный законодательством день. Кроме того, по словам А.ЧЕРНЕНКО, КИУ не исключает, что в отдельных регионах некоторые штабы будут заниматься денежным подкупом избирателей либо накануне голосования, либо непосредственно на участках. “Многая информация, поступающая в КИУ на этот счет, нуждается в тщательной проверке. Однако, по оценкам КИУ, подкуп во время голосования в первом туре не будет носить массового характера”, - сказал он.

А.ЧЕРНЕНКО также отметил, что одной из угроз честным выборам является низкий уровень обеспечения и подготовки избирательных комиссий. Он также добавил, что КИУ прогнозирует очереди на участках, возникновение конфликтных ситуаций, возможные провокации. Не исключена возможность срыва кворума в комиссиях из-за отказа отдельных членов работать. Все эти действия могут иметь как объективные причины, так и быть элементом сценариев, направленных на срыв выборов на отдельных участках.