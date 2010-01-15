Киев. 15 января. УНИАН. В Украине – более миллиона больных сахарным диабетом, сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава медицинского совета Украинской диабетической федерации, заведующий кафедрой диабетологии Национальной медицинской академии последипломного образования им П.Л.Шупика профессор Борис МАНЬКОВСКИЙ.

По его словам, количество таких пациентов с каждым годом растет. «Поэтому эндокринологическую помощь больным сахарным диабетом оказывают не только эндокринологи, но и врачи разных специальностей. Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, помощь больным сахарного диабета второго типа, а это основная масса, должны оказывать семейные врачи», - сказал Б.МАНЬКОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что для оказания квалифицированной помощи людям с диабетом врачи должны овладевать современными знаниями о том, что такое сахарный диабет, как его лечить, а главное - как предотвратить осложнение заболевания.

«С этой целью несколько месяцев назад, в рамках системы последипломного обучения врачей, была создана единственная в Украине новая кафедра диабетологии, перед которой ставится задача обучать врачей разных специальностей новым методам и современным подходам в лечении пациентов с сахарным диабетом. Мы считаем это важным в выполнении государственной программы», - отметил Б.МАНЬКОВСКИЙ.

По его мнению, сегодня нельзя лечить сахарный диабет, не опираясь на общественные организации, не учитывая желания самих пациентов.

«В таком сотрудничестве между пациентами и врачами лежит будущее в улучшении помощи пациентов с сахарным диабетом. В последнее время наступили позитивные сдвиги, которые приведут к тому, что наши пациенты с диабетом будут лечиться лучше и жить лучше, а диабет станет заболеванием, которое не будет влиять на качество жизни пациента. К этому мы все стремимся», - сказал профессор Б.МАНЬКОВСКИЙ.

Он также отметил, что лечение людей с сахарным диабетом - это не столько назначение препаратов, инсулинов или сахароснижающих таблетированных препаратов, а, в первую очередь, обучение людей.

«Сахарный диабет - это хроническое заболевание и пациент должен жить с этим заболеванием, знать, что делать в каждый день, каждый час и минуту времени. Мы должны обучить пациента, как питаться, как заниматься физической активностью, как проверять уровень глюкозы в крови, что делать при определенных изменениях уровней глюкозы выше или ниже определенного уровня. Это целый пласт вопросов, который должен быть затронут при обучении пациента», - сказал Б.МАНЬКОВСКИЙ.