Украинские писатели и кинематографисты обвиняют НЭК по вопросам морали в попытке введения цензуры

Киев. 15 января. УНИАН. Украинские писатели и кинематографисты обвиняют Национальную экспертную комиссию (НЭК) по вопросам защиты общественной морали в попытке введения в Украине цензуры.

Соответствующее заявление было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Договоренности с государством, что за мои налоги кто-то будет решать, что мне смотреть, читать и как мне рисовать – не было. Такой договоренности быть не может. Почему, собственно, какие-то люди будут решать за все общество? Это абсолютно не входит в функции государства. Вообще, мораль – это не сфера ее компетенции. Тем более, я считаю, это не сфера компетенции такого государства, как наше, которое не может обеспечить гражданам прожиточный минимум", - сказал писатель Лесь ПОДЕРВЯНСКИЙ.

По его мнению, защитой общественной морали должна заниматься общественная, а не государственная организация.

Инициативная группа украинских писателей, в состав которой вошли Сергей ЖАДАН, Лесь ПОДЕРВЯНСКИЙ, Андрей БОНДАРЬ и Юрий АНДРУХОВИЧ, предложила обществу и украинским деятелям культуры поддержать их предложение о введении контроля за каждым решением НЭК по вопросам защиты общественной морали.

"Сегодня мы вплотную приблизились к дате, за которой – более чем вероятная смена политического режима в нашей стране. Среди других неприятностей следует ожидать и своеобразного изменения ориентиров, а традиционно говоря - "закручивания гаек" в гуманитарных (с точки зрения власти – "идеологических") сферах. Это значит, что для НЭК могут наступить истинно золотые времена. Когда юридическое ограничение и информационное блокирование инакомыслящих будут лицемерно мотивироваться "заботой об общественной морали", - зачитал текст обращения писатель А.БОНДАРЬ.

По мнению писателей, уже сейчас необходимо начать сопротивление деятельности НЭК. "Мы предлагаем здесь и сейчас начать бессрочную акцию протеста не только против некоторых форм деятельности – против самого существования НЭК. Неформальное сообщество ее противников существует уже сегодня. Мы не призываем к формализации этого сообщества, "развития" и тому подобным "учредительным мероприятий". Напротив – чем более неформальным оно станет, то более сильным", - призвали писатели.

Кроме того, инициативная группа предложила активизировать исследования татуированных тем, развернуть как можно больше провокационных и радикальных проектов, не предоставлять рукописи, изданные книги или выпущенные фильмы на рассмотрение и экспертизы НЭК, не принимать к сведению рекомендации и выводы комиссии.

Писатели также считают целесообразным всеми доступными средствами требовать от премьер-министра (независимо от личности) и его заместителей ликвидации НЭК.

"Попробуем действовать, чтобы совместно достигать такой ситуации, при которой цензура окажется бессильной, притеснения невозможными, а деятельность НЭК бессмысленной", - говорится в обращении, которое было распространено сегодня на пресс-конференции в УНИАН.