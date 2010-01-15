На выборах Президента Украины будут работать 259 наблюдателей международной организации «CIS-EMO»

Киев. 15 января. УНИАН. На выборах Президента Украины будут работать 259 наблюдателей краткосрочной миссии международной организации “CIS-EMO”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель миссии, генеральный директор “CIS-EMO” Алексей КОЧЕТКОВ.

По его словам, все 259 зарегистрированных Центральной избирательной комиссией участников миссии являются высокопрофессиональными наблюдателями, которые представляют Армению, Россию, Беларусь, Киргизию, Молдову, Польшу, Германию и Францию.

Большинство из них имеют опыт проведения мониторинга избирательных кампаний в России, Польше, Украине, Казахстане, Азербайджане, Молдове, Киргизии, Нагорном Карабахе, Германии, Эстонии и других государствах, сообщил А.КОЧЕТКОВ.

В числе выявленных на данный момент недостатков в организации выборов Президента Украины А.КОЧЕТКОВ отметил ненадлежащий во многих случаях качественный состав и подготовку членов избирательных участков.

“Нас очень сильно удивил высокий процент ротаций, которые происходят среди составов участковых избирательных комиссий. Странно, но, например, в течение месяца в некоторых регионах состав таких комиссий обновился на 30-45%. Такая особенность украинских выборов. В других странах подобная тенденция в таком масштабе не наблюдается”, - отметил он.

Также А.КОЧЕТКОВ констатировал недостатки в подготовке избирательных списков, в частности “недоразумение с Реестром избирателей”. “Также есть жалобы – мы будем это проверять, - что сама подготовка инфраструктуры участков желает быть лучше”, - сказал председатель миссии наблюдателей.

Что касается особенностей выборов А.КОЧЕТКОВ отметил, что “почему-то все, кто приезжает в Украину для мониторинга выборов, стремятся на восток страны. Такое впечатление, что в других регионах все хорошо и ровно”.

В связи с этим, по мнению эксперта, наиболее проблемными в плане обеспечения честности выборов является Луганская, Донецкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская области, а также юг Украины и отдельно Киев. Он отметил, что это мнение “не связано ни с какими политическими вкусами”.

«Именно этим регионам мы будем уделять наибольшее внимание», - резюмировал А.КОЧЕТКОВ.