Польские наблюдатели считают, что голосование в первом туре отвечало европейским стандартам

Киев. 18 января. УНИАН. Польская миссия наблюдателей на президентских выборах в Украине считает, что организация голосования в целом отвечает европейским стандартам.

Об этом польские наблюдатели заявили на пресс-конференции в УНИАН, представляя предварительные выводы.

Польская наблюдательная миссия в составе 24 человек работала по приглашению Группы межпарламентских связей “Украина-Польша” и Международного института демократий. В состав миссии вошли депутаты Сейма, ученые и политологи.

Миссия непосредственно работала на избирательных участках Киева и Сумской области, а также провела встречи в штабах лидеров избирательной гонки.

“Мы как польские наблюдатели свидетельствуем, что европейские стандарты в Украине были соблюдены”, - сказал профессор политологии Ян ПОМОРСКИЙ. По его словам, в обоих штабах основных кандидатов в президенты сделан выбор в сторону Европы.

В свою очередь, вице-мэр Люблина Кшиштоф ЛОНТКА отметил, что избирательный процесс был прозрачным. По его словам, польские наблюдатели не увидели случаев агитации за кандидатов на избирательных участках. Он также отметил активность избирателей.

Вместе с тем, К.ЛОНТКА выразил обеспокоенность голосованием избирателей на дому. По его словам, на участках, где работали польские наблюдатели, количество избирателей, голосовавших на дому, составляло от 2% до 10%. К.ЛОНТКА отметил, что при таком способе голосования контроль возможных нарушений является значительно усложненным.

Миссия предостерегает, что неурегулированность этого вопроса может создать значительные проблемы во втором туре голосования.

Польская миссия продолжит работу во время второго тура выборов Президента Украины, после чего будет обнародован ее официальный доклад.