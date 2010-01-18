Первый тур выборов стал “испытательным” для возможных последующих фальсификаций - КИУ

Киев. 18 января. УНИАН. В первом туре выборов Президента Украины были испытаны определенные “пилотные проекты” тех или иных методов фальсификаций, с целью более массового применения во втором туре.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Комитета избирателей Украины Виталий ТЕСЛЕНКО.

По его словам, в первом туре не было необходимости в каком-либо массовом подкупе избирателей, поскольку судьба президентских выборов будет решаться во втором туре.

По мнению председателя правления КИУ Александра ЧЕРНЕНКО, одним из самых вероятных способов фальсификаций во втором туре президентских выборов может стать их срыв на отдельных участках путем создания искусственного отсутствия кворума.

По его информации, подобный метод был применен во время первого тура в 99-м избирательном округе (Белоцерковский район Киевской области).

Также, по мнению А.ЧЕРНЕНКО, могут быть применены и другие методы, в частности, подкуп избирателей, фальсификация избирательных списков и пр.

Поэтому, по словам председателя правления КИУ, до начала второго тура выборов необходимо решить все вопросы, связанные с избирательным законодательством, судебными решениями, легитимностью членов ЦИК, чтобы второй тур выборов прошел в нормальной обстановке.