Участие Писаренко в заседании ЦИК по результатам президентских выборов может поставить под сомнение их легитимность - КИУ

Киев. 18 января. УНИАН. Участие члена Центральной избирательной комиссии Анатолия ПИСАРЕНКО в заседании ЦИК, на котором будет рассматриваться вопрос об утверждении окончательных результатов президентских выборов, может поставить под сомнение их легитимность.

Об этом заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Критически будет, если на основании участия ПИСАРЕНКО в заседании ЦИК будет определяться легитимность выборов”, - отметил он.

Ввиду этого А.ЧЕРНЕНКО считает, что до начала такого заседания ЦИК легитимность А.ПИСАРЕНКО, как члена комиссии, должна быть полностью определена.

“Через суд, через другие инстанции, до заседания ЦИК, на котором будут утверждаться результаты выборов, нужно с его легитимностью четко определиться”, - отметил он.

“Это может быть такая мина, которая в целом поставит избирательный процесс в Украине с ног на голову”, - добавил А.ЧЕРНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным сайта БЮТ, ночью 17 января Апелляционный административный суд Киева по нововыявленным обстоятельствам в полном объеме удовлетворил требования о восстановлении в должности члена Центральной избирательной комиссии А.ПИСАРЕНКО. По словам руководителя юридического блока БЮТ Андрея ПОРТНОВА, А.ПИСАРЕНКО был незаконно лишен возможности принимать участие в заседаниях ЦИК по решению Апелляционного административного суда.

Ранее народные депутаты от Партии регионов заявляли о достижении А.ПИСАРЕНКО предельного возраста пребывания на государственной службе - 65 лет, что является основанием для досрочного прекращения полномочий члена ЦИК.

По мнению заместителя главы Секретариата Президента Марины СТАВНИЙЧУК, решения Центральной избирательной комиссии, которые будет подписывать член комиссии А.ПИСАРЕНКО, могут быть обжалованы в судебном порядке.