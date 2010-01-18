Киев. 18 января. УНИАН. Международный эксперт считает некритичными расхождения между данными экзит-полов.

Об этом заявил член совета директоров Международного Республиканского Института (МРИ), бывший конгрессмен США Джим КОЛБИ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его мнению, экзит-пол не является точным обоснованным способом узнать общественное мнение, поскольку люди, которым задают вопрос при выходе с избирательного участка, немного по-другому себя ведут и чувствуют, чем когда они бросают бюллетени в урны для голосования.

«В США тоже очень часто мы замечали, что есть большая разница между результатом экзит-пола и тем результатом, который проголосован. Очень много зависит от того, кто делает экзит-пол, какая компания и кому она принадлежит», - добавил Дж.КОЛБИ.