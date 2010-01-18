В Луганской области Янукович набрал 59,2% - независимый экзит-пол

Киев. 18 января. УНИАН. В Луганской области, по итогам независимого экзит-пола, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ набрал в первом туре выборов Президента 59,2% голосов избирателей.

Соответствующие итоги независимого экзит-пола, проведенного в области Центром социальных технологий «Социополис» по заказу Агентства моделирования ситуаций, были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно данным опроса, второе место в регионе занял Сергей ТИГИПКО, за которого свои голоса отдали 12,05% избирателей.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО набрала 11,03%, Петр СИМОНЕНКО – 4,9%, Арсений ЯЦЕНЮК – 3,6%.

Как отметил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ВРУБЛЕВСКИЙ, отличие данных опроса от официальных предварительных результатов Центральной избирательной комиссии свидетельствует об имевших место фальсификациях на уровне окружных и участковых комиссий.

А.ВРУБЛЕВСКИЙ напомнил, что на выборах Президента в 2004 году в Луганской области В.ЯНУКОВИЧА поддерживали около 80% избирателей, на парламентских выборах 2006 и 2007 гг. Партию регионов здесь поддерживали 74,3% и 75% соответственно.

По словам А.ВРУБЛЕВСКОГО, согласно официальным данным ЦИК, по итогам обработки 92% протоколов В.ЯНУКОВИЧ набрал в Луганской области 70,7%, С.ТИГИПКО - 9,7%, Ю.ТИМОШЕНКО – 6,64%.

«Ясно, что все это дело сделано уже на избирательных участках, сфальсифицировано и эти проценты добавлены (В.ЯНУКОВИЧУ - УНИАН)», - считает А.ВРУБЛЕВСКИЙ.

Интервьюеры «Социополиса» опросили 2400 респондентов на 40 избирательных участках. Статистическая ошибка – 2,1%.