ENEMO отмечает значительный прогресс в проведении нынешних президентских выборов, по сравнению с выборами 2004 года

Киев. 18 января. УНИАН. Наблюдатели Европейской сети организаций по мониторингу выборов (ENEMO) отмечают значительный прогресс на нынешних выборах Президента Украины, по сравнению с выборами главы государства в 2004 году.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Атмосфера вокруг первого тура выборов была свободной от давления, угроз или запугиваний» - отметила председатель международной миссии наблюдения Таскин РАХИМБЕК.

По ее словам, ENEMO направила около 400 краткосрочных наблюдателей для проведения мониторинга на всех стадиях избирательного процесса во время выборов Президента Украины в 2010 году, включая открытие участков, процесс голосования, подсчет голосов, подготовку результатов выборов на участках и в участковых избирательных комиссиях. В целом, наблюдатели ENEMO присутствовали на открытии 194-х избирательных участков, во время голосования - на 2120 участках и подсчета голосов – на 207 участках. Кроме того, ENEMO направила 11 краткосрочных наблюдателей для мониторинга выборов в посольствах и консульствах Украины в России, Республике Молдова, Беларуси и Румынии.

Т.РАХИМБЕК отметила, что в отличии от выборов 2004 года, на текущих выборах Президента Украины не было зафиксировано централизованного использования административного ресурса, наблюдатели ENEMO отмечали лишь одиночные случаи давления на избирателей и наблюдателей.

В целом, по словам Т.РАХИМБЕК в день голосования каких-либо массовых нарушений процесса голосования наблюдателями ENEMO зафиксировано не было. При этом она отметила, что были проблемы с внесением изменений в списки избирателей, а также с голосованием на дому.

«В день выборов не было информации о массовых нарушениях, явными были значительные процедурные и организационные проблемы, которые касались внесения изменений в избирательные списки и разное применение процедур голосования на дому» - сказала Т.РАХИМБЕК.

В свою очередь, заместитель председателя миссии Иван ИВКОВИЧ сообщил, что основными нарушениями в день голосования были нарушения при опечатывании урн для голосования, проблемы с обеспечением тайны голосования из-за неправильного размещения кабинок для голосования, а также нарушения в части присутствия на избирательных участках посторонних лиц.

Кроме того, И.ИВКОВИЧ сообщил, что на некоторых участках были зафиксированы случаи нехватки бюллетеней для голосования, что, в основном, было связано с внесением изменений в списки избирателей в день голосования. При этом с учетом низкой явки избирателей случаи нехватки бюллетеней не были массовыми.

Что касается работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), то, по мнению наблюдателей ENEMO, в целом она была профессиональной, открытой и оперативной. В то же время ENEMO отмечает, что ЦИК не отказалась от практики проведения заседаний «за закрытыми дверями».

Также Т.РАХИМБЕК сообщила, что наблюдатели ENEMO продолжат мониторинг процесса голосования и во втором туре президентских выборов.

При этом она отметила, что для уменьшения количества нарушений ЦИК до второго тура выборов должна дать четкие разъяснения, касающиеся процедуры голосования на дому, внесения изменений в списки избирателей в день голосования, а также разъяснения о порядке работы избирательных комиссий с местными и иностранными наблюдателями.