В Киеве состоялась презентация книги психолога Богачева «Пикап: самоучитель по соблазнению»

Киев. 18 января. УНИАН. В Киеве состоялась презентация книги психолога Филиппа БОГАЧЕВА «Пикап: самоучитель по соблазнению».

В агентстве УНИАН книгу представил ее автор - основатель тренинга для мужчин «Русская модель эффективного соблазнения» (РМЭС).

Как отметил Ф.БОГАЧЕВ, его проект охватывает 15 стран, семинары и тренинги проводятся более чем в 80 городах.

Изучением принципов соблазнения, по словам автора книги, он занимается с 1996 года, а в 1998 году создал первый в СНГ сайт, целиком посвященный вопросам соблазнения.

За последние 8 лет Ф.БОГАЧЕВ написал и издал 7 книг общим тиражом более 300 тысяч экземпляров. БОГАЧЕВ был консультантом фильма «Пикап. Правила съема».

Как отметил Ф.БОГАЧЕВ, книга «Пикап: самоучитель по соблазнению» является новой версией предыдущей книги " Русская модель эффективного соблазнения", изданной в 2004 году.

При написании последней книги он попытался структурировать в ней опыт 50 тысяч успешных соблазнителей и все свои знания на сегодняшний день.

«Это опыт, за который я ручаюсь, за который ручаются мои тренеры, проводящие тренинги…», - подчеркнул Ф.БОГАЧЕВ.

Он отметил, что его цель состояла в том, «чтобы написать полное пошаговое руководство для мужчин об успешности не только у женщин, но и во всем остальном».

Книга издана тиражом в 20 тысяч экземпляров.