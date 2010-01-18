Участники проекта «Битва українських міст» вылетают в Аргентину

В среду, 20 января, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Українські Новини» (ул. Эспланадная, 20, рядом со станцией метро «Дворец спорта») состоится пресс-конференция посвященная вылету участников проекта «Битва українських міст» в Аргентину.

В пресс-конференции примут участие:

- Егор Бенкендорф, исполнительный продюсер «Интера»;

- Руслана Лыжичко, певица, капитан команды Львова в проекте «БУМ»;

- Олег Михайлюта «Фагот», музыкант, капитан команды Харькова в проекте «БУМ»;

- Руслана Писанка, актриса, телеведущая, капитан команды Черкасс в проекте «БУМ»;

- Вадим Мичковский «Дядя Жора», шоумен, капитан команды Николаева в проекте «БУМ»;

- Владимир Вирчис, спортсмен (интерконтитентальный чемпион по версиям IBF и IBC по профессиональному боксу), капитан команды Херсона в проекте «БУМ»;

- Алина Шатерникова, спортсменка (чемпионка Европы по профессиональному боксу по версии WIBF, двукратная чемпионки мира - по версии WBF и GBU), капитан команды Ровно в проекте «БУМ».

Проводится аккредитация на пресс-конференцию : Оксана Драгущак (od@inter.ua, тел (044) 490 67 65 внутр. 7131).

О ПРОЕКТЕ:

«БУМ» («Битва Українських Міст») – новый всеукраинский проект телеканала «Интер», в котором команды из 26 областных центров страны борются за право называть свой город Лучшим городом Украины. Каждая команда состоит из 5-ти человек: двое мужчин, две женщины и капитан – известная личность, уроженец данного города.

Съемка «Битви Українських Міст»» состоится в Аргентине. В эфир новый проект выйдет весной.

«БУМ» снимается по формату компании Endemol и в оригинале называется Wipeout («Полное уничтожение»). Wipeout с большим успехом идет на крупнейших каналах мира. Количество падений в секунду в этой программе внесено в «Книгу рекордов Гиннеса».

«Интер» – лидер украинского телевизионного эфира. Аудитория – «18+». Входит в медиагруппу «Интер» («Интер», НТН, К1, К2, «Энтер», «Энтер-Фильм», «Мегаспорт», «MTV Украина»), которая является крупнейшей телевизионной группой по общеукраинской аудитории*. Медиагруппа «Интер» - телевидение для всей семьи. Председатель правления – Сергей Созановский. www.inter.ua (*Аудитория 18+, вся Украина)

U.A. Inter Media Group Limited основана в 2005 году. Группа владеет 61% акций «Украинской независимой ТВ-корпорации» (телеканал «Интер»), 90% акций «Кино-ТВ» (телеканал «Энтер-Фильм»), 90% «Музыка-ТВ» («Энтер»), телеканалами НТН, К1, К2, «Мегаспорт», «MTV Украина» и другими медиаактивами. Директор компании U.A. Inter Media Group Limited – Елена Хорошковская. Руководитель медиагруппы - Сергей Созановский. Медиагруппа является членом Европейской Бизнес Ассоциации, а также Американской Торговой Палаты в Украине. www.uaimg.com

Дополнительная информация :

Оксана Драгущак (od@inter.ua, тел (+38044) 490 67 65 внутр. 7131), Марья Чумакова(foto@inter.ua, 490 67 65 внутр. 7837).