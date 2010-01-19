«Гуманитарный центр» представил проект «Банк времени», позволяющий его участникам обмениваться товарами и услугами без денег

Киев. 19 января. УНИАН. Общественная организация «Гуманитарный центр» представила социальный проект «Региональная обменная система «Банк времени», цель которого – дать возможность участникам системы без денег обмениваться любой продукцией или услугами.

Презентация проекта прошла в агентстве УНИАН.

Как рассказал президент «Гуманитарного центра» Андрей КРИВОНОС, учет взаимного обмена между участниками системы ведется в баллах, причем баллы для обмена создают сами участники-получатели товаров или услуг в процессе предоставления услуг или обмена товарами.

Управление личным счетом происходит через Интернет, sms-сообщения или посредством звонка оператору «Банка времени». Система уменьшает счет получателя и увеличивает счет поставщика на сумму договора, который определяется взаимным соглашением участников.

А.КРИВОНОС прогнозирует, что «Банк времени» позволит восстановить доверие и повысить уровень заботы членов общества путем организации взаимной благотворительности и общественного взаимодействия. А также поможет задействовать ресурсы и возможности студентов, пенсионеров, инвалидов, наименее защищенных слоев населения.

Зарегистрироваться в системе можно на сайте организации www.bankvremeni.org.

Справка УНИАН. Общественная организация «Гуманитарный центр» зарегистрирована в сентябре 2001 г. Цель организации – содействие развитию гражданского общества и реализации конституционных прав и свобод граждан.