Герой видеоролика, выдвинутый проектом “Українці афігенні” кандидатом в президенты, провозгласил себя королем Лупаном І

Киев. 20 января. УНИАН. Герой видеоролика Егор ЛУПАН, выдвинутый юмористическим проектом “Українці афігенні” кандидатом в президенты от народа, провозгласил себя королем Украины Лупаном І.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Е.ЛУПАН считает, что пост Президента Украины себя окончательно дискредитировал, и чтобы «спасти Украину, нужен монарх».

«Поэтому мы не нашли ничего лучшего, как провозгласить меня королем Украины Лупаном І и начать новую эру в жизни страны. Мы увидели, что изменить что-либо в Украине уже невозможно, поэтому проще начать все с чистого листа», - сказал он.

Помимо революционных изменений в государственном строе Е.ЛУПАН представил журналистам новый календарь, по которому в ближайшее время будет жить Украина. В календаре изменены не только названия месяцев, но и их количество, а также количество дней недели.

«С 17 января начинается новая эра Украины. Это первый год правления Егора ЛУПАНА. Теперь у нас будет 14 месяцев в году и 8 дней недели, из них три выходных», - сказал он.

Е.ЛУПАН пришел на пресс-конференцию в УНИАН в королевской мантии в сопровождении «свиты» и сидел на импровизированном троне.