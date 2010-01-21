Изменение газовых контрактов должно стать первоочередной задачей нового Президента Украины – эксперты

Киев. 21 января. УНИАН. Ведущие украинские энергетические эксперты считают, что первоочередной задачей нового Президента Украины в сфере энергетики должно стать изменение газовых контрактов с Россией.

Такое мнение эксперты высказали на пресс-конференции в УНИАН.

По словам независимого эксперта в сфере энергетики Александра НАРБУТА, потенциал и возможность такого рода изменений есть. «Я считаю, что это одна из первоочередных задач», – сказан он.

«Это и изменение конъюнктуры, то есть изменение тех условий, которые являются основанием для пересмотра… Это и реструктуризация, реорганизация или ликвидация НАК «Нафтогаз Украины» как стороны этих контрактов – это тоже возможно…», – добавил А.НАРБУТ.

В свою очередь, как отметил экс-министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ, «не только возможно, но и необходимо» пересмотреть газовые контракты.

По его словам, в газовых контрактах необходимо закрепить паритетность, чтобы была предусмотрена норма не только «бери или плати», но и «качай или плати», а также перейти на общеевропейскую систему определения цены на газ.

Как отметил президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Клуб» Александр ТОДИЙЧУК, «причин для пересмотра есть очень много, и ими власть обязательно воспользуется».

«Я думаю, что более активной в пересмотре цен будет команда Януковича, поскольку за ним стоят те промышленные группы, которые наиболее зависимы от цены на газ. Это и металлургия, и химическая и цементная отрасли, и другие. При действующих ценах на газ эти предприятия будут неконкурентоспособными ни в нашей стране, ни тем более за ее пределами. Поэтому я думаю, что пересмотр (цен на газ – УНИАН) будет», – отметил А.ТОДИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 19 января т.г. кандидат на пост президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что сразу после выборов, находясь на посту главы государства, будет инициировать переговоры с российской стороной с целью достижения договоренностей о справедливой цене на российский газ, ведь, по словам политика, сейчас она одна из самых высоких в Европе.