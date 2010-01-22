Тимошенко с незначительным перевесом может победить во втором туре выборов Президента - опрос

Киев, 22 января. УНИАН. Кандидат на пост Президента Юлия ТИМОШЕНКО во втором туре выборов победит с незначительным перевесом в 2% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра экономических и политических исследований "Киев – 21 век", представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН директором этого Центра Юрием ЖИТНЯКОМ.

По его словам, 47,8% респондентов отдают предпочтение Ю.ТИМОШЕНКО, в то время как Виктору ЯНУКОВИЧУ - 45,9%. При этом 6,3% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Ю.ЖИТНЯК также сообщил, что результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что активность избирателей во втором туре голосования будет выше, чем во время первого тура. "Практически 70% респондентов заявили о намерении принять участие в голосовании, в частности, 41,5% заявили о том, что однозначно придут на избирательные участки и еще 28,1% сказали, что скорее придут, чем нет", - уточнил социолог.

По его словам, наиболее интригующим элементом предстоящих выборов остается переход голосов в пользу двух кандидатов – Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА – от тех кандидатов, которые выбыли из президентской гонки.

В частности, Ю.ЖИТНЯК предполагает, исходя из социологических опросов, что практически все голоса лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО перейдут к В.ЯНУКОВИЧУ, а лидера организации "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – к Ю.ТИМОШЕНКО.

"Наиболее непрогнозируемо происходит переход голосов сторонников Сергея ТИГИПКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Виктора ЮЩЕНКО в зависимости от регионов Украины. "Наиболее равномерно будет осуществляться переход голосов С.ТИГИПКО, А.ЯЦЕНЮКА, Владимира ЛИТВИНА и Виктора ЮЩЕНКО в центре страны – они распределяются между двумя кандидатами практически поровну. На востоке они преимущественно переходят к В.ЯНУКОВИЧУ, а на западе – к Ю.ТИМОШЕНКО", - считает он.

"Ключ к победе Ю.ТИМОШЕНКО находится в Днепропетровской и Одесской областях, в которых большее количество голосов набрал Сергей ТИГИПКО", - убежден Ю.ЖИТНЯК.

Центр экономических и политических исследований "Киев – 21 век" проводил социологический опрос в период 18-21 января среди населения в возрасте от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2030 респондентов из Автономной Республики Крым, всех областей Украины и Киева. Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3%.