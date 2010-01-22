Стартовал фестиваль «Назустріч Мрії»: отборочные туры по Украине

Фестиваль «Назустріч Мрії» официально стартовал!

Отборочные туры по городам Украины начались!

20 января в «Украинском Доме» состоялось официальное открытие IV-го Всеукраинского фестиваля детского творчества «Назустріч мрії»!

Программа мероприятия состояла из торжественного детского концерта, выставки детских рисунков, а также брифинга, на котором была оглашена вся официальная информация о фестивале «Назустріч мрії», в том числе и о главных его призах.

«Мы сделаем все возможное, чтобы наград и победителей было как можно больше, – заявила журналистам Евгения Карр, почетный президент фестиваля. – А главным призерам мы подарим фантастическую поездку во Францию в Диснейленд. Кроме того, будет еще и много специальных наград, к примеру, запись альбома и многое другое».

Фестиваль и творческий конкурс «Назустріч мрії» проводится среди детей социально незащищенной категории, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах. Для этих ребят - это один из немногих шансов заявить о своей мечте и быть услышанным.

Уже с 23 января в 9-ти городах Украины пройдут отборочные туры фестиваля: Херсон (23 января), Запорожье (30 января), Одесса (06 февраля), Днепропетровск(14 февраля), Харьков (27 февраля), Черкассы (6 марта), Львов (13 марта), Ивано-Франковск (20 марта), Киев (27 марта).

Украинские звезды, небезразличные к судьбам детей, посетят все эти города в качестве жюри и подарят ребятам незабываемые праздничные выступления. Среди селебритиз: Ирина Билык, Шон Карр, GODO, Наталия Бучинская, El Кравчук, Виталий Козловский, Макс Барских, Евгения Власова, Татьяна Пискарева, Алина Гросу, Kishe, Мила Нитич, Александр Педан, Алена Шоптенко, Дмитрий Дикусар, группы «Друга Рiка», «ТIК», «Пара Нормальных», Киевская студия балета «Тодес» и театр-студия «Sonyx», цирк «Кобзов» - присутствующие на торжественном открытии фестиваля «Назустріч мрії», намерены сделать все возможное, чтобы детские мечты были реализованы.

Организаторы проекта:

· Евгения Карр, Почетный Президент Фестиваля «Назустріч мрії»;

· Международная общественная организация «Назустріч мрії»;

· Международная благотворительная организация «Взгляд»;

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