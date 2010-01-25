Гендиректор «АРГО» просит правительство помешать рейдерскому захвату предприятия

Киев. 25 января. УНИАН. Генеральный директор ООО «Производственно-коммерческого общества «АРГО», одного из крупнейших производителей металлической тары для пищевых продуктов в Украине (Черновицкая обл.), просит правительство помешать рейдерскому захвату предприятия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН в понедельник сообщил генеральный директор компании Анатолий ГОНЧАР.

По словам А.ГОНЧАРА, это уже второй рейдерский захват за последние 8 месяцев. Первый захват был 27 мая 2009 г., когда более 150 человек в черной камуфляжной форме ворвались на территорию предприятия, предоставив документы на нового директора. «Происходил полный захват предприятия, запрещался вывоз продукции, люди блокировались в своих кабинетах. Я узнал, что это действия Валерия Б., он используя документы, не дававшие возможности переоформлять корпоративные права, сделал перерегистрацию учредителей на 66,66% акций и стал юридически как бы собственником этих процентов», - сообщил А.ГОНЧАР. При этом он добавил, что в мае начинается сезон зеленого горошка, и любой срыв поставок тары приводит к потерям бизнеса как такового, «как для партнеров, так и для нас».

«Им (В.Б. – УНИАН) выдвигаются серьезные требования к нам, я обязан подписать стопку документов, которая усиливает его позицию по этим корпоративным правам. У меня не оставалось никакого другого варианта сохранить производство, кроме как согласиться под давлением подписать этот пакет документов. Документы были подписаны, и сразу после этого мы подали документы в суды, чтоб признать их неправомерными, так как они подписывались под давлением. И первый же наш иск в административном окружном суде признается в нашу пользу, где доказываются неправомерные действия государственного регистратора», - рассказал А.ГОНЧАР и добавил, что оппоненты подали апелляции, «и мы думали, что конфликт перешел в судебную плоскость, и будет решаться в судах».

Но, по словам А.ГОНЧАРА, 22 января в 17-30 около 60 человек на автобусах, сбивая охрану на въезде, ворвались на территорию предприятия, появился государственный исполнитель с документами... «Мы сразу сообщили в соответствующие структуры – банк, правоохранительные органы. Большая благодарность действиям банка, потому что эти проекты, которые мы начинали и продолжаем, они все сделаны по кредитам, которые мы получили в «Укрэксимбанке», а это больше 90 млн. долл. и имущество, которое находится на этом объекте, оно в залоге по договорам ипотеки. И благодаря тому, что интересы банка в данном случае затронуты, правоохранительные органы быстро отреагировали и приехали спецподразделения министерства внутренних дел и выдворили за пределы предприятия всех лиц, которые находились, в том числе и работников. Правопорядок был обеспечен, а утром мы возобновили работу. Сейчас завод работает», - сообщил А.ГОНЧАР.

Он также сообщил, что предприятие готовит иски в суды и в ряд судов иски уже поданы. «Нам главное, чтоб конфликт действительно перешел в судебную плоскость», - заявил А.ГОНЧАР. «Есть обращение коллектива к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, и мы хотим на этой неделе его подать», - сообщил он.

Справка УНИАН. ООО «ПКО «АРГО» является лидером по производству жестяной тары для продуктов питания. Предприятие поставляет свою продукцию с Европу и страны СНГ, а также занимает значительную долю на внутреннем рынке.