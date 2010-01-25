13 общественных деятелей призывают избирателей поддержать Тимошенко во втором туре

Киев. 25 января. УНИАН. Известные общественные деятели, члены Украинского народного совета призывают избирателей поддержать во втором туре выборов Президента Украины кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО.

Соответствующее обращение было обнародовано сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Авторы обращения отмечают, что «Украина оказалась в драматической ситуации, когда выбор Президента превращается в референдум о судьбе Украинского государства и его цивилизационной ориентации».

Общественные деятели отмечают, что понимают сильные и слабые стороны деятельности Ю.ТИМОШЕНКО, однако считают, что именно она способна защитить высшие национальные интересы Украины, способствовать укреплению гражданского общества и обеспечить демократическое развитие нашего государства, его европейский выбор.

«Тот, кто считает, что мы не имеем выбора, что 7 февраля не надо принимать участия в голосовании, в действительности делает выбор в интересах ЯНУКОВИЧА. Помните, ЯНУКОВИЧ - не самодостаточный, управляемый извне политик, который стремится вернуть прошлое, превратить Украину на сателлита возрождаемой московской империи с евразийским безнациональным лицом», - говорится в обращении.

Под обращением подписались 13 общественных деятелей: Владимир ВАСИЛЕНКО, Богдан ГОРЫНЬ, Иван ДЗЮБА, Иван ДРАЧ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Юрий МУШКЕТИК, Дмытро ПАВЛЫЧКО, Владимир ПИЛИПЧУК, Мирослав ПОПОВИЧ, Роланд ФРАНКО, Юрий ЩЕРБАК, Олег ЧОРНОГУЗ и Игорь ЮХНОВСКИЙ.

Как отметил писатель Ю.ЩЕРБАК, Ю.ТИМОШЕНКО является выразителем интересов Майдана и способна обеспечить укрепление украинской государственности на исторических традициях борьбы за свободу, на духовных ценностях нашего народа и на европейских принципах.

В свою очередь, поэт Д.ПАВЛЫЧКО заметил, что победа на выборах Виктора ЯНУКОВИЧА приведет к потере всех свершений в национальной и демократической жизни Украины времен политической самостоятельности.