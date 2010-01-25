Сегодня, 25 января, украинская певица Тина Кароль отмечает свой День рождения - 25-тилетие.

С самого утра в адрес именинницы поступают многочисленные поздравления от высокопоставленных чиновников, известных культурных деятелей и коллег по сцене. Самым первым певицу поздравил ее годовалый сынишка Вениамин с супругом Евгением Огиром.

В офис певицы продолжают приходить поздравительные сообщения, менеджеры звезды принимают от ее имени подарки и присланные букеты (в основном любимых певицей чайных роз), чтобы передать ей вечером на торжестве по случаю юбилея.

Одной из первых певицу поздравила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, госпожа премьер передала Тине Кароль подарок и личное поздравительное письмо. Что именно подарила премьер, не сообщается.

Также в адрес Тины Кароль уже пришло поздравление и высокая благодарность от Митрополита Украины и Всея Руси Владимира. Письменную благодарность и букет роз был передан в офис певицы рано утром. Присоединилась к поздравлениям и Киево-Печерская Лавра, планируется, что вечером Отец Варлаам вручит Тине особый подарок – золотую икону, специально написанной для Тины иконописцем Лавры.

Певицу также поздравляют председатели и оргкомитеты музыкальных конкурсов, в которых певица когда-либо принимала участие. В частности Тину Кароль уже поздравили конкурсы «Новая волна в Юрмале», «Таврийские Игры», «Черноморские игры» и многие другие.

Также в адрес певицы пришло поздравительное письмо от Киевского городского совета, продолжают приходить поздравительные ноты от разных посольств в Украине, в странах которых Тина Кароль когда-либо побывала.

Также в адрес Тины Кароль звучат поздравления от всех центральных телеканалов, радиостанции поздравляют в эфире народную любимицу ретроспективой ее песен. Большинство газетных редакций сегодня поздравило певицу на страницах своих изданий.

Отметим, что День рождение Тины Кароль совпадает с празднованием Дня студента в Украине, и по иронии судьбы, сегодня певица появилась в одном из киевских ВУЗов. Дело в том, что не так давно артистка вновь стала студенткой Киевского института музыки имени Глиера, и именно на сегодня ей был назначен экзамен по специальности "Вокал".

Кортеж с Тиной Кароль прибыл ко входу учебного заведения ровно в 11.30 утра, возле входа в институт певицу ожидали журналисты и преданные поклонники, у многих из них были в руках любимые цветы певицы - чайные розы.

Поздоровавшись, Тина Кароль пригласила всех в большую аудиторию в институте, которую специально приготовили для певицы. Приняв поздравления и подарки от поклонников, Тина Кароль также ответила на вопросы ведущих телеканалов и печатных СМИ страны.

В частности, певица рассказала, что первыми ее поздравили ее сын с супругом. «Веня подарил такой рисунок, на котором краской отпечатались его ручки, и было написано «С днем рождения, мамочка!» Я так понимаю, рисунок готовили вместе с папой», - со смехом сказала певица.

Ровно в 12.00 певицу пригласили на экзамен. В виду присутствия более ста человек, приемная комиссия переместилась в актовый зал. Билет Тина Кароль не тянула, а вместо этого исполнила... три песни из своего же репертуара. Экзамен был сдан на "отлично".

После этого, певица поблагодарила всех присутствующих еще раз за поздравление и внимание ко своей скромной персоне. После экзамена Тина Кароль отправилась в Киево-Печерскую Лавру.

На сегодняшний вечер также запланировано пышное гуляние в честь певицы в одном из самых роскошных ресторанов столицы, но в закрытом для прессы режиме. Имена приглашенных певица называть не стала. Также артистка не ответила на вопрос, что именно подарил ей супруг, обмолвившись, что подарки от близких людей будет принимать вечером.

Известно также, что сегодня в честь певицы дадут огромный салют, посмотреть на него сама артистка обещает приехать лично.

Напомним, что Тина Кароль является Заслуженной артисткой Украины. За свою творческую деятельность она была удостоена более 25 музыкальных премий, семь раз была названа "Певицей года", имеет государственные награды за миротворческие миссии, медаль за "Труд и отвагу" от Президента Украины. Дважды была названа "Самой красивой женщиной Украины", также в числе ее наград - две статуэтки наивысшей телевизионной премии "Телетриумф" в номинации "Лучшая ведущая развлекательных программ", премия "Человек года" по версии ООН, наивысший церковный Орден Святой Великомучиницы Катерины первой степени. Все альбомы Тины Кароль неизменно становились "золотыми". Последняя пластинка "Полюс притяжения" получила статус "платинового" альбома в Украине.