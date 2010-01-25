Экс-заместитель генпрокурора Обиход призывает ГПУ активизировать работу по возвращению в Украину арестованных средств Лазаренко

Киев. 25 января. УНИАН. Экс-заместитель генерального прокурора Николай ОБИХОД призывает Генеральную прокуратуру активизировать работу над возвращением в Украину арестованных средств Павла ЛАЗАРЕНКО.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.ОБИХОДА, 10 декабря 2009 года генпрокурор США Эрик ХОЛДЕР подтвердил информацию о возбуждении дела относительно конфискации активов П.ЛАЗАРЕНКО в Федеральном районном суде округа Колумбия. Всего предлагается конфисковать около 280 млн. дол., арестованных американскими органами юстиции на счетах в разных странах.

Н.ОБИХОД напомнил, что несколько лет назад Министерство юстиции США официально известило правительственные органы Украины и других заинтересованных лиц, которые могут претендовать на активы П.ЛАЗАРЕНКО, о праве предъявить свои претензии на эти средства, и воспользоваться своим правом принять участие в судебном процессе.

По словам Н.ОБИХОДА, генпрокурор США обратился в суд с требованием конфисковать указанные многомиллионные средства в пользу американского казначейства. В то же время, отметил экс-заместитель генпрокурора Украины, есть информация, что украинская сторона не осуществляет надлежащих активных действий, чтобы ускорить возвращение этих средств в Украину. «Не оказывается надлежащая помощь украинской стороны американским юристам в этом процессе и для отсуживания у ЛАЗАРЕНКО незаконно полученных доходов, которые происходят из Украины и сейчас в виде сотен миллионов долларов лежат на арестованных счетах”, – добавил Н.ОБИХОД.

Причиной такой пассивности со стороны украинской прокуратуры Н.ОБИХОД назвал то, что в материалах американского дела о конфискации фигурируют документы, согласно которым десятки миллионов долларов на счета П.ЛАЗАРЕНКО поступали со счетов, контролируемых руководителями корпорации “Единые энергетические системы Украины”. Он отметил, что руководитель этой корпорации Юлия ТИМОШЕНКО в иске, подтвержденном генпрокурором США Э.ХОЛДЕРОМ, названа «сообщником» П.ЛАЗАРЕНКО. “В течение 1996 и 1997 годов ТИМОШЕНКО и ее сообщники использовали компании, которые находились под ее контролем, среди прочих такие как ЕЭСУ, UEIL и Somolli Enterprises LTD, для платежей ЛАЗАРЕНКО на общую сумму, по меньшей мере, 162 млн. долларов США. ЛАЗАРЕНКО получил эти денежные средства в результате своего положения как должностного лица Украины...”, – процитировал Н.ОБИХОД один из пунктов иска.

Он напомнил, что, в отличие от Украины, российские правоохранительные органы довели до конца уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению ее в организации дачи взяток чиновникам Министерства обороны РФ, и она была вынуждена обратиться в прокуратуру России с письменным согласием на закрытие этого дела по не реабилитирующим основаниям – за давностью.

По словам Н.ОБИХОДА, даже в американском деле о конфискации активов П.ЛАЗАРЕНКО россияне пытаются заявить свои претензии на средства П.ЛАЗАРЕНКО. “А что же наша, украинская сторона? Я бы хотел, чтобы наша общественность узнала от генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, что предпринимает Генпрокуратура Украины для того, чтобы вернуть в Украину средства ЛАЗАРЕНКО, в том числе те, что получены от супругов ТИМОШЕНКО”, – заявил Н.ОБИХОД.