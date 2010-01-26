ВОО «Взаимодействие и успех» заявляет о давлении на организацию со стороны правоохранительных органов

Киев. 26 января. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Взаимодействие и успех» заявляет о давлении на организацию со стороны правоохранительных органов в связи с тем, что она выступила в защиту работников одной из компаний, занимающейся продажей мобильных принадлежностей в Киеве.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель главы ВОО Виталий КОБЗАРЬ.

«Начиная с июля 2009 г., наша организация начала проводить работу в этом направлении. Нами были среди продавцов распространены листовки, в которых мы советовали, как поступать и как защищать свои интересы. И уже буквально с первых дней после того, как мы обратились к продавцам с обычной информацией, в которой ничего противоправного не было, на нашу организацию со стороны милиции и сотрудников компании началось серьезное давление», - заявил он.

По словам В.КОБЗАРЯ, в защиту продавцов организация выступила в связи с нарушением их прав со стороны компании. В частности, он сообщил, что, набирая сотрудников на работу, руководство ООО, которое имеет сеть магазинов принадлежностей для мобильных телефонов и лотки по продаже карточек пополнения счета, требует сдать паспорта и написать заявление о добровольном предоставлении этого документа компании на хранение. При этом, по его данным, впоследствии нередко возникали случаи, когда хозяевам отданных «на хранение» паспортов приходили квитанции с задолженностями от мобильных операторов либо по кредитам. Кроме того, по данным В.КОБЗАРЯ, от работников компании, которые занимаются продажами со стендов на улицах, в случае краж требовали возврата долга в двукратном размере и запрещали обращаться в милицию. При этом он не исключил возможности, что налеты на лотки продавцов могла осуществлять служба безопасности самой компании. «В трудовых договорах и в инструкциях продавца имеется графа, что в случае недостачи у продавца его долг умножается автоматически на два. То есть, если служба безопасности осуществляет налет самостоятельно на продавцов, к примеру, у продавца пропадает 5 тыс. грн., то он уже должен 10 тыс. грн. И в принципе компании, даже если это не организовано ее руками, выгодно, чтобы у продавцов воровали материальные ценности, потому что для них это единоразовая хорошая оптовая продажа», - заявил В.КОБЗАРЬ. По его данным, 5-10 продавцов ежедневно попадают в такую ситуацию.

ВОО вместе с пострадавшими направила ряд обращений в правоохранительные органы относительно деятельности вышеуказанной компании, однако до сих пор результата нет. В то же время против самого В.КОБЗАРЯ, по его словам, необоснованно было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии удалось прекратить в суде. Все это он связывает с деятельностью организации по защите сотрудников данной компании.

Как заявил В.КОБЗАРЬ, ВОО намерена и в дальнейшем защищать интересы обиженных работников всеми законными способами вплоть до обращения в Европейский суд по правам человека.