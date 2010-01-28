Общественные организации призывают киевлян требовать от ВР принятия закона о досрочных выборах мэра столицы и Киевсовета

Киев. 28 января. УНИАН. Представители общественных организаций Киева призывают жителей города требовать от Верховной Рады Украины принятия закона о досрочных выборах мэра столицы и Киевсовета.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, во ВР зарегистрированы два законопроекта о назначении досрочных выборов в столице. Он отметил, что решение, которое предлагается принять народным депутатам, основывается на выводах Временной следственной комиссии ВР о деятельности столичной власти, а также на большом количестве протестов прокуратуры на решения Киевсовета.

Аналогичная ситуация сложилась, по словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО в 2008 году, когда в парламенте было принято решение о перевыборах в Киеве.

“Постановления противозаконного нет. Постановление абсолютно законно. И вопрос лишь политической воли депутатов, будут ли они голосовать за тот вопрос, который уже перезрел”, - убежден В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он выразил уверенность, что решение представителей разных политических сил в отношении законопроектов о выборах в Киеве абсолютно обоснованно, и нет никаких сомнений, что хотя бы один из этих документов будет поддержан большинством народных депутатов. Причем, отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, следующие выборы мэра столицы обязательно должны происходить в два тура, и это должны также поддержать народные депутаты.

В то же время, отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, на сегодняшний день рассмотрение вопроса в отношении киевской власти по непонятным причинам оттягивается, и общественность должна настаивать на том, чтобы парламент все же его рассмотрел и дал возможность переизбрать власть в столице.

По словам участника инициативной группы гражданского движения «Настоящие киевляне» Глеба ЛЕШКОВА, будущее Киева непосредственно связано с тем, кого поддержит украинское общество, в том числе киевляне, на выборах Президента Украины во втором туре.

“Кто бы ни победил, ЯНУКОВИЧ или ТИМОШЕНКО, каждый из них будет пытаться привести в Киев своих людей, чтобы отбить в очередной раз дорогую предвыборную кампанию”, - сказал он, предупреждая, что киевлянам не стоит ожидать мэра - “нового мессию”.

“Поэтому я призываю жителей Киева, представителей общественности города быть максимально ответственными в своем выборе, потому что как только будет избран новый Президент, начнется новая избирательная кампания в Киеве. Она будет предлагать новых красивых кандидатов, и здесь нужно будет думать”, - сказал Г.ЛЕШКОВ.

Представитель ассоциации “Зеленый Мир”, Союза спасения Голосеево, член Партии Зеленых Украины и член исполкома координационного совета гражданской кампании «Форум спасения Киева» Михаил МИХАЛКО выразил убеждение, что парламентарии должны принять закон о возможности отзыва как мэра, так и других представителей власти, как столицы, так и государства.

“Будет у нас такая возможность - отзывать Президента или Киевского городского голову, депутата какого-либо уровня - тогда наладится жизнь совсем по-другому”, - убежден М.МИХАЛКО.

Представители общественности призвали киевлян не быть пассивными и активнее выражать свою позицию в отношении деятельности столичной власти.

“Пока мы не возьмем вопрос в свои руки и не поймем, что ответственность за ситуацию в городе лежит на каждом из нас, пока не выйдем из своих кухонь, до тех пор ничего не изменится”, - отметил Г.ЛЕШКОВ.