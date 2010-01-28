Большинство экспертов не видят возможности для непризнания результатов второго тура выборов
Киев. 28 января. УНИАН. Большинство экспертов, опрошенных Украинским независимым центром политических исследований, не видят возможности для непризнания результатов второго тура президентских выборов, который состоится 7 февраля.
Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) Светлана КОНОНЧУК, об этом свидетельствуют результаты опроса экспертов, проведенного УНЦПИ в период между двумя турами президентских выборов.
Так, на вопрос “Видите ли Вы возможность непризнания результатов повторного голосования 7 февраля 2010 года?” “да” ответили 9 респондентов (42,8%), “нет” - 12 (57%). Основаниями для непризнания результатов выборов те из опрошенных, которые считают это вероятным, называют преимущественно саму возможность срыва повторного голосования через создание чрезвычайной ситуации (55%) и невозможность установить результаты голосования из-за высокого уровня подделки (44%). Прогнозируются также спекуляции по поводу расхождений данных экзит-полов. Эксперты рассматривают такое непризнание как часть стратегии кандидатов.
Кроме того, 17 респондентов (80,9%) уверены, что в результате президентских выборов может измениться политическая ситуация, что оформит основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины и проведения внеочередных выборов в парламент. Считают невероятным проведение внеочередных парламентских выборов 3 респондента (14,2%), скорее нет - 1 респондент (4,7%).
Все был опрошен 21 эксперт.
С.КОНОНЧУК отметила, что в Центре предполагают, что если второй тур президентских выборов в Украине состоится нормально, то будут очень весомые изменения в кадровом наполнении не только правительства, но и органов и систем государственной власти. Потому, по ее словам, в краткосрочный период вряд ли можно ожидать каких-то серьезных, вдумчивых программ, которые будут направлены на модернизацию разных сфер жизни. С.КОНОНЧУК считает, что ближайшие три месяца, или даже полгода, будет происходить перераспределение власти в интересах победителей.
В УНЦПИ пришли к выводу, что нынешняя избирательная кампания создает дополнительные конфликтные линии. Основу для конфликтов в политической среде в Центре видят в типе поведения, когда победитель считает, что он может “вершить судьбы как политиков, так и граждан”. “Если мы посмотрим контент, который звучал из уст ведущих претендентов на президентское кресло, то мы увидим, что такие высказывания как “моя политика”, “моя власть”, “я сделаю, я обеспечу” еще остаются весомыми в выступлениях политиков. Это, в частности, указывает на то, что многие готовы к тому, чтобы навязывать свою политику и свое виденье”, - сказала она. С.КОНОНЧУК считает, что эта претензия на авторитарность будет обязательно порождать конфликты с той политической средой, в частности парламентской, которая также претендует на влияние.
Также, по ее словам, неминуемым будет противостояние между президентом, который захочет изменить систему политического управления в свою пользу, и интересами партийных групп.
В УНЦПИ считают, что, поскольку будущий победитель президентской гонки видит своим самым первым заданием консолидацию власти для законодательной и структурной поддержки собственного виденья изменений в государстве, то не исключено инициирование со стороны главы государства дальнейшего реформирования политической системы. В ближайший после выборов период задание консолидации будет выражаться в попытках повлиять на смену формата парламентского большинства, которое сегодня оформлено в проправительственную коалицию.