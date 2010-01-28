Киев. 28 января. УНИАН. Народный депутат Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО рассказал в ООН о «притеснении русскоязычных в Украине».

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, 25 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на заседании круглого стола в Департаменте информации ООН при участии Международного совета российских соотечественников и всеукраинской общественной организации «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» были обсуждены «проблемы защиты прав русскоязычных граждан». По его информации, в работе круглого стола приняли участие представители России, Украины, Латвии, Франции, Великобритании, сотрудники ООН.

От Украины с докладом на тему «защиты прав русскоязычных граждан, национальных меньшинств, и противодействия героизации фашистских пособников» выступил сам В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

В своем докладе он рассказал, что «в Украине в последнее время замечается весьма тревожная тенденция, а именно: дискриминация государственнообразующих наций, для которых украинский язык не является родным, по языковому признаку и попытки пересмотра итогов Второй мировой войны».