Компания Артхаус Трафик и Французский культурный центр представляют

Софи Марсо, Пьер Ришар, Катрин Денев и Эммануэль Беар – любмые звезды Франции в новых фильмах из страны кинематографа!

Сегодня вечером зрителей будут встречать гастролеры из Франции - парижское кабаре 30-х годов в ярком ностальгическом мюзикле "Париж! Париж!" от знаменитого французского режиссера, автора киноленты "Хористы" Кристоффа Барратье.

Также в течение недели каждый вечер вас ждут наиболее популярные фильмы Франции:

- комедия "LOL" Лизы Азуэлос ; с Софи Марсо в главной роли.

- драма "МОИ ЗВЕЗДЫ И Я" с Катрин Денев и Эммануель Беар в главных ролях.

- абсурдистская комедия "ЛУИЗА-МИШЕЛЬ" , получившая специальный приз жюри на кинофестивале "Сандэнс".

- и фильм "КЛИЕНТКА ФРАНЦУЗСКОГО ЖИГОЛО" , номинировавшаяся на Гран-при Фестиваля независимого кино "Сандэнс".

Дополнительная информация - http://www.arthousetraffic.com/films/FrenchEvenings_2010/index.html