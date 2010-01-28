Компания Артхаус Трафик и Французский культурный центр представляют
Софи Марсо, Пьер Ришар, Катрин Денев и Эммануэль Беар – любмые звезды Франции в новых фильмах из страны кинематографа!
Сегодня вечером зрителей будут встречать гастролеры из Франции - парижское кабаре 30-х годов в ярком ностальгическом мюзикле "Париж! Париж!" от знаменитого французского режиссера, автора киноленты "Хористы" Кристоффа Барратье.
Также в течение недели каждый вечер вас ждут наиболее популярные фильмы Франции:
- комедия "LOL" Лизы Азуэлос ; с Софи Марсо в главной роли.
- драма "МОИ ЗВЕЗДЫ И Я" с Катрин Денев и Эммануель Беар в главных ролях.
- абсурдистская комедия "ЛУИЗА-МИШЕЛЬ" , получившая специальный приз жюри на кинофестивале "Сандэнс".
- и фильм "КЛИЕНТКА ФРАНЦУЗСКОГО ЖИГОЛО" , номинировавшаяся на Гран-при Фестиваля независимого кино "Сандэнс".
Дополнительная информация - http://www.arthousetraffic.com/films/FrenchEvenings_2010/index.html