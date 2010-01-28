Луценко заверяет, что его обязанности в должности и.о. руководителя МВД не изменились, за исключением права голоса на заседании правительства
Киев. 28 января. УНИАН. Первый заместитель министра, и.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, назначенный на эту должность сегодня Кабинетом министров, заверяет, что его полномочия останутся такими же, как и были, за исключением права голосовать на заседаниях Кабмина.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
«Исполняющий обязанности должен присутствовать на заседании Кабмина, но не может голосовать. Это единственное ущемление. Но я надеюсь, что найдется достаточно голосов, чтобы проголосовать за необходимые постановления, в том числе и для министерства», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Вместе с тем, он отметил, что на момент его снятия с должности министра и.о. руководителя ведомства был первый заместитель министра Михаил КЛЮЕВ, который прибыл на заседание Кабмина и внес предложение о введении еще одной должности - первого заместителя министра.
«Никаким законом, никакими положениями количество этих заместителей не ограничивается. Это исключительно прерогатива Кабмина - устанавливать количество заместителей в каком-либо государственном органе. С юридической точки зрения - проблем никаких нет», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.