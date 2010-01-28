Луценко назвал наибольшим сегодняшним разочарованием то, что Блок Литвина и коммунисты поддержали его увольнение
15:56, 28 января 2010Последние события
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Киев. 28 января. УНИАН. Первый заместитель министра, и.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО назвал наибольшим сегодняшним разочарованием то, что Блок Литвина и коммунисты поддержали Партию регионов в голосовании за его увольнение.
Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
“Для меня наибольшим разочарованием для сегодняшнего дня было голосование Блока Литвина и коммунистов, которые поддержали Партию регионов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, таким образом, эти обе парламентские политические силы, которые “заявляют едва ли не о том, что они являются посторонними арбитрами-наблюдателями, поступили нехорошо, неэтично”.
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