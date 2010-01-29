Текущие колебания на мировом валютном и фондовых рынках носят спекулятивный характер – эксперт

Киев. 29 января. УНИАН. Текущие колебания на мировом валютном и фондовых рынках носят спекулятивный характер и вряд ли приведут к новой волне мирового кризиса.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB Николай ИВЧЕНКО.

«Существенных оснований для этого нет. Об этом свидетельствуют показатели восстановления экономик основных стран мира», - сказал Н.ИВЧЕНКО.

По его словам, прогнозный темп восстановления американской экономики в четвертом квартале 2009 года, по сравнению с четвертым кварталом 2008 года, составил - 4,6%. Ожидается, что в 2010 году ВВП США вырастет на 2,5%. Экономики Великобритании, Германии и Франции уже вышли из рецессии. Вероятно, ВВП Еврозоны в текущем году вырастет на 1,5%, ВВП Китая - на 10%.

«Однако относительно оптимистичные оценки перспектив мировой экономики в первой половине 2010 года не исключают полностью возможность второй волны кризиса к концу текущего года или в 2011 году», - подчеркнул Н.ИВЧЕНКО.

Эксперт считает, что прекращение стимулирующих мер поддержки национальных экономик отдельных стран может привести к замедлению их роста. Однако рано или поздно это необходимо будет делать. Долг, к примеру, США за 16 месяцев вырос на 25% с 9,7 трлн. долл. до 12,3 трлн. долл., превысив 86% ВВП (данные на 15 января 2010). При этом нет гарантии, что длительные и массированные денежные вливания помогут вывести американскую экономику на путь быстрого и устойчивого роста.

Еще одним фактором риска мировой финансовой стабильности Н.ИВЧЕНКО считает проблему с дефицитом бюджета в Греции, Ирландии, Испании. Основное влияние это окажет на ситуацию в Еврозоне и на динамику валютной пары EUR/USD. Европейская валюта в случае дальнейшего развития проблем в этих странах может снизиться до уровня 1,3500 на мировом валютном рынке FOREX. В Украине в таком случае евро (при стабильном курсе доллара) будет стоить около 11 грн.

С начала декабря 2009 года европейская валюта снизилось в цене по отношению к американскому доллару на 7% с уровня 1,5132 до 1,4072. В Украине за аналогичный период средний курс продажи наличного евро подешевел на 5,6% - с 12,19 грн. до 11,51 грн. Основными причинами снижения европейской валюты стали: проблемы с дефицитом бюджета в Греции, Ирландии, ожидание изменения в денежно-кредитной политике Федеральной Резервной Системы США, новый план реструктуризации банковского сектора, предложенній Бараком ОБАМОЙ.