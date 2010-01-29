Власти Красноармейска в Донецкой области должны отвечать за служебную небрежность во время ликвидации аварии в Родинском – депутат Волынец

Киев. 29 января. УНИАН. Народный депутат Верховной Рады Михаил ВОЛЫНЕЦ инициирует проведение служебного расследования в отношении Красноармейского городского председателя Андрея ЛЯШЕНКО за служебную небрежность во время ликвидации аварии, произошедшей 23 января в сети центрального отопления и водоснабжения 14-тысячного города Родинского, который подчинен Красноармейской городской власти.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН М.ВОЛЫНЕЦ, до сих пор в городе не возобновлено теплоснабжение.

"Половина домов в г. Родинское не получает тепла, размерзлись и разорвались системы отопления, в результате чего жители многоэтажек страдают от затоплений", - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.

По его словам, мэр Красноармейска А.ЛЯШЕНКО даже не проинформировал своевременно службу Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций об аварии. "Два дня не принимались оперативные меры, старательно замалчивалась и скрывалась информация об аварии", – отметил он.

М.ВОЛЫНЕЦ также сообщил, что проинформировал Кабинет министров о ситуации, сложившейся в Родинском. "Правительство поручило облгосадминистрации срочно принять меры для того, чтобы ликвидировать аварию. Вчера на заседание правительства, которое вел первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, повторно рассмотрели этот вопрос и поручили министру жилищно-коммунального хозяйства Алексею КУЧЕРЕНКО принять участие в ликвидации последствий аварии", - сообщил народный депутат.