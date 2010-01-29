Анализ работы ВР на протяжении 2009 года доказал ее неэффективность – фонд “Открытое общество”

Киев. 29 января. УНИАН. На протяжении прошлого года из всех политических фракций Верховной Рады наиболее эффективно в законотворческом плане работала фракция БЮТ.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила президент фонда “Открыто общество” Леся ШЕВЧЕНКО.

В частности, по ее словам, из всего количества зарегистрированных законопроектов и постановлений авторству депутатов от БЮТ принадлежат 26%, от Партии регионов – 20%, от НУ-НС – 11,6%, от КПУ – 4,5% и от Блока Литвина – 4,08%. При этом, добавила Л.ШЕВЧЕНКО, общему авторству депутатов коалиции принадлежит 12,2% документов, оппозиции – 5, 12%. В то же время 5,67% законодательных инициатив совместно разрабатывались всеми фракциями.

При этом, по словам Л.ШЕВЧЕНКО, наибольшая фракция парламента предложила 222 законопроекта, из которіх были поддержаны 11, из 319 поданных БЮТ проголосованы также 11, из 197 от НУ-НС приняті 4, из 48 от КПУ принят 1 и из 44 от Блока Литвина - 4. По ее словам, анализ показал, что более четко пытались выполнить свои программные установки представители фракции НУ-НС. Л.ШЕВЧЕНКО добавила, что почти в два раза хуже с этим справились представители БЮТ и Блока Литвина, еще хуже - Партии регионов, и фактически совсем забыли о своей программе коммунисты.

Кроме того, по ее словам, из 222 законопроектов, поданных фракцией Партии регионов, только 59 направлены хотя бы частично на реализацию предвыборной программы. При этом фракция БЮТ подала таких 45 законопроектов, НУ-НС – 42, КПУ – 7, а Блок Литвина – 13.

В свою очередь директор фонда “Открытое общество” Юрий СИРОТЮК заметил, что прошедший год доказал, что ни одна из фракций ВР не готова работать на своего избирателя и участие в таких образованиях как коалиция не дает существенной прибавки в эффективности работы ВР. По его убеждению, после президентских выборов состоится переформатирование парламента нынешнего созыва. “Анализируя вероятность формирования новой коалиции при нынешнем составе парламента, можно отметить, что данная конфигурация не сможет обеспечить выполнение политическими силами своих предвыборных обещаний”, - сказал Ю.СИРОТЮК. Более того, по его словам, существует большое искушение переформатирования коалиции большинства, вопреки нормам Конституции, что окончательно подорвет легитимность нынешнего парламента. С другой стороны, добавил он, досрочные выборы в ВР могут обеспечить более эффективную работу Верховной Рады.